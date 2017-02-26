Известный стример ушёл на пенсию из-за проблем со здоровьем
Джон Марино рассказал о том, как работа стримером чуть не привела его к фатальному исходу.
По словам Марино, известного как Geekdomo, для успеха на Twitch нужно регулярно проводить эфиры: если делать даже небольшие перерывы, то можно потерять аудиторию.
Известный стример мог умереть из-за своей работы
Для Марино стриминг стал основной работой: он вёл трансляции по 8 часов в сутки и много времени проводил за общением с фанатами, а также перепиской со спонсорами. Геймера регулярно смотрели до тысячи зрителей, однако его трансляции не попадали на главную, поэтому он пытался стримить ещё чаще, игнорируя проблемы со здоровьем.
После того как Джон Марино узнал о смерти другого стримера, он решил обратиться к врачу. Как удалось выяснить, у него были закупорены артерии и над его жизнью висела настоящая угроза. После успешной операции Марино решил бросить карьеру стримера и посвятить больше времени семье и фотографии.