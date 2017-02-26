Известный стример ушёл на пенсию из-за проблем со здоровьем

Джон Марино рассказал о том, как работа стримером чуть не привела его к фатальному исходу.

По словам Марино, известного как Geekdomo, для успеха на Twitch нужно регулярно проводить эфиры: если делать даже небольшие перерывы, то можно потерять аудиторию.

Известный стример мог умереть из-за своей работы Фото: © twitter.com/Geekdomo

Для Марино стриминг стал основной работой: он вёл трансляции по 8 часов в сутки и много времени проводил за общением с фанатами, а также перепиской со спонсорами. Геймера регулярно смотрели до тысячи зрителей, однако его трансляции не попадали на главную, поэтому он пытался стримить ещё чаще, игнорируя проблемы со здоровьем.