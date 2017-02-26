Премьер Словении предупредил о новой волне массовой миграции

Премьер-министр Словении Мирослав Церар предупреждает о новой волне массовой миграции через Средиземное море, об этом политик заявил в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.

Миллионы мигрантов ждут, чтобы по этому пути попасть в ЕС. Это очень серьёзная ситуация

— Если страна не имеет достаточного потенциала для интеграции людей, то они выталкиваются на обочину общества. Это нехорошо как для беженцев, так и для принимающей страны, — подчеркнул Церар.