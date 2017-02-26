Премьер Словении предупредил о новой волне массовой миграции
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Премьер-министр Словении Мирослав Церар предупреждает о новой волне массовой миграции через Средиземное море, об этом политик заявил в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.
Миллионы мигрантов ждут, чтобы по этому пути попасть в ЕС. Это очень серьёзная ситуация
Премьер Словении Мирослав Церар о новой волне миграции
Фото: © РИА "Новости"/Алексей Витвицкий
По словам премьера, приём беженцев должен происходить контролируемо и ограниченно.
— Если страна не имеет достаточного потенциала для интеграции людей, то они выталкиваются на обочину общества. Это нехорошо как для беженцев, так и для принимающей страны, — подчеркнул Церар.
Напомним, что Европа переживает серьёзный миграционный кризис: по некоторым данным, за 2015 год в Евросоюз прибыло 1,8 миллиона мигрантов.