В Швеции порядка 20 человек пострадали при пожаре в приюте для беженцев

Порядка 20 человек серьёзно пострадали из-за пожара, который произошёл 26 февраля в самом большом приюте для беженцев, расположенном в Венерсборге на западе Швеции, сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранителей.

— Пожар начался на третьем этаже. Двое, по имеющимся данным, прыгнули из окна, чтобы избежать дыма. Они доставлены в больницу с травмами, полученными в связи с падением, — отмечается в сообщении.