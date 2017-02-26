Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 февраля 2017, 11:39

В Швеции порядка 20 человек пострадали при пожаре в приюте для беженцев

Фото: flickr.com

Фото: flickr.com

Порядка 20 человек серьёзно пострадали из-за пожара, который произошёл 26 февраля в самом большом приюте для беженцев, расположенном в Венерсборге на западе Швеции, сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранителей.

— Пожар начался на третьем этаже. Двое, по имеющимся данным, прыгнули из окна, чтобы избежать дыма. Они доставлены в больницу с травмами, полученными в связи с падением, — отмечается в сообщении.

До 20 человек также надышались дымом. Правоохранители не исключают, что причиной возгорания мог стать поджог. Пожар уже локализовали.

BannerImage
Светлана Купчинская
  • Новости
  • беженцы
  • Швеция
  • В мире
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar