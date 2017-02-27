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Опубликовано 27 февраля 2017, 04:42

Открылась запись на участие в бета-тесте Warhammer 40,000: Dawn of War 3

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/СофтКлаб

Фото: © Кадр из видео YouTube/СофтКлаб

Разработчики планируют реализовать пожелания фанатов серии, а также исправить ошибки.

Студия Relic проведёт закрытые многопользовательские бета-тестирования Warhammer 40,000: Dawn of War 3. Это необходимо для улучшения баланса игры перед её полноценным запуском. Сейчас можно оставить заявку на участие в них.

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Открыта запись на участие в ЗБТ Dawn of War 3

Фото: © Кадр из видео YouTube/СофтКлаб

Пользователям предлагают заполнить анкету на официальном сайте Relic. При регистрации необходимо ответить на вопросы о производительности вашего компьютера, вашем опыте игры в стратегии и MOBA.

По словам разработчиков, они хотят собрать широкий спектр игроков, так что, если вы хотите, чтобы Dawn of War 3 стала вашей первой RTS, не исключено, что вы попадёте в список бета-тестеров.

Выход Warhammer 40,000: Dawn of War 3 запланирован на этот год на ПК.

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Сергей Сурепин
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