Открылась запись на участие в бета-тесте Warhammer 40,000: Dawn of War 3

Разработчики планируют реализовать пожелания фанатов серии, а также исправить ошибки.

Студия Relic проведёт закрытые многопользовательские бета-тестирования Warhammer 40,000: Dawn of War 3. Это необходимо для улучшения баланса игры перед её полноценным запуском. Сейчас можно оставить заявку на участие в них.

Открыта запись на участие в ЗБТ Dawn of War 3 Фото: © Кадр из видео YouTube/СофтКлаб

Пользователям предлагают заполнить анкету на официальном сайте Relic. При регистрации необходимо ответить на вопросы о производительности вашего компьютера, вашем опыте игры в стратегии и MOBA.

По словам разработчиков, они хотят собрать широкий спектр игроков, так что, если вы хотите, чтобы Dawn of War 3 стала вашей первой RTS, не исключено, что вы попадёте в список бета-тестеров.