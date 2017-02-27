Наследница Baldur's Gate собрала рекордную сумму пожертвований

На сайте Fig завершилась кампания по сбору средств на вторую часть игры Pillars of Eternity.

Пользователи пожертвовали студии Obsidian Entertainment около 4,4 миллиона долларов, что является лучшим показателем для видеоигр с 2015 года.

Разработчики Pillars of Eternity 2 привлекли 4,4 миллиона долларов Фото: © Скриншот из видео Pillars of Eternity

По словам разработчиков, собранная сумма на 300% выше необходимой для создания игры. Теперь полученных средств хватит, чтобы добавить в Pillars of Eternity 2 корабль-базу, новых компаньонов, развитую систему отношений с ними, возможность выбрать сразу два класса и множество технических деталей.