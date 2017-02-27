В военном шутере Battlefield 1 нашли зомби
После последнего обновления геймерам удалось обнаружить зомби в игре о Первой мировой войне.
Во время игры на карте Fort Vaux в последнем дополнении "Они не пройдут" для военного шутера Battlefield 1 от компании Electronic Arts игроки обнаружили намёки на присутствие в игре живых мертвецов.
Зомби появились в Battlefield 1
Сразу несколько игроков сообщили, что из подземного бункера на карте Fort Vaux они слышали вопли зомби и даже засняли подобные моменты на видео.
Из-за запертых и забаррикадированных дверей можно услышать странные звуки, которые напоминают рычание живых мертвецов или других похожих тварей. Предполагается, что таинственные существа пытаются выбраться из своего заточения и периодически стучатся и ломятся в двери.
Разработчики Battlefield 1 не комментируют ситуацию.