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Опубликовано 27 февраля 2017, 06:03

В военном шутере Battlefield 1 нашли зомби

Фото: &copy; Flickr / Moyan Brenn

Фото: © Flickr / Moyan Brenn

После последнего обновления геймерам удалось обнаружить зомби в игре о Первой мировой войне.

Во время игры на карте Fort Vaux в последнем дополнении "Они не пройдут" для военного шутера Battlefield 1 от компании Electronic Arts игроки обнаружили намёки на присутствие в игре живых мертвецов.

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Зомби появились в Battlefield 1

Фото: © Flickr / Moyan Brenn

Сразу несколько игроков сообщили, что из подземного бункера на карте Fort Vaux они слышали вопли зомби и даже засняли подобные моменты на видео.

Из-за запертых и забаррикадированных дверей можно услышать странные звуки, которые напоминают рычание живых мертвецов или других похожих тварей. Предполагается, что таинственные существа пытаются выбраться из своего заточения и периодически стучатся и ломятся в двери.

Разработчики Battlefield 1 не комментируют ситуацию.

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Сергей Сурепин
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