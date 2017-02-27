В военном шутере Battlefield 1 нашли зомби

После последнего обновления геймерам удалось обнаружить зомби в игре о Первой мировой войне.

Во время игры на карте Fort Vaux в последнем дополнении "Они не пройдут" для военного шутера Battlefield 1 от компании Electronic Arts игроки обнаружили намёки на присутствие в игре живых мертвецов.

Зомби появились в Battlefield 1 Фото: © Flickr / Moyan Brenn

Сразу несколько игроков сообщили, что из подземного бункера на карте Fort Vaux они слышали вопли зомби и даже засняли подобные моменты на видео.

Из-за запертых и забаррикадированных дверей можно услышать странные звуки, которые напоминают рычание живых мертвецов или других похожих тварей. Предполагается, что таинственные существа пытаются выбраться из своего заточения и периодически стучатся и ломятся в двери.