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Опубликовано 27 февраля 2017, 05:38

Создатель Uncharted не принимает участия в работе над экранизацией

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Антон Логвинов

Фото: © Кадр из видео YouTube/Антон Логвинов

Ситуацию с экранизацией Uncharted решил прокомментировать сценарист серии Нил Дракманн.

По словам автора The Last of Us и Uncharted, ни он, ни его команда Naughty Dog не участвуют в создании экранизации последнего проекта.

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Naughty Dog не занимается экранизацией Uncharted

Фото: © Flickr / naughty_dog

В своём "твиттере" Дракманн привёл цитату сценариста киноадаптации, а также опроверг его заявление.

Я слышал, ребята из Naughty Dog очень довольны сценарием. Но кто знает наверняка? Точно так же что-то могло послышаться Дональду Трампу. Это может быть вовсе не правдой

Сценарист фильма Uncharted

Имя автора гейм-дизайнер не озвучил, однако в данный момент за сюжет фильма по Uncharted отвечает Джо Карнахан.

По словам Дракмана, никто из Naughty Dog не читал сценарий, поэтому представители команды не могут комментировать фильм.

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Цитата из недавнего заявления сценариста фильма по Uncharted. Мы ничего не знаем о картине. Надеюсь, он перестанет намекать на то, что мы его поддерживаем

Нил Дракманн, сценарист Uncharted

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Сергей Сурепин
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