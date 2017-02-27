Создатель Uncharted не принимает участия в работе над экранизацией
Фото: © Кадр из видео YouTube/Антон Логвинов
Ситуацию с экранизацией Uncharted решил прокомментировать сценарист серии Нил Дракманн.
По словам автора The Last of Us и Uncharted, ни он, ни его команда Naughty Dog не участвуют в создании экранизации последнего проекта.
Naughty Dog не занимается экранизацией Uncharted
Фото: © Flickr / naughty_dog
В своём "твиттере" Дракманн привёл цитату сценариста киноадаптации, а также опроверг его заявление.
Я слышал, ребята из Naughty Dog очень довольны сценарием. Но кто знает наверняка? Точно так же что-то могло послышаться Дональду Трампу. Это может быть вовсе не правдой
Сценарист фильма Uncharted
Имя автора гейм-дизайнер не озвучил, однако в данный момент за сюжет фильма по Uncharted отвечает Джо Карнахан.
A recent quote from the writer of the Uncharted film. We know nothing about the film. Wish he'd stop implying that he has our support. pic.twitter.com/He1AHK53TI— Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) February 25, 2017
По словам Дракмана, никто из Naughty Dog не читал сценарий, поэтому представители команды не могут комментировать фильм.
Цитата из недавнего заявления сценариста фильма по Uncharted. Мы ничего не знаем о картине. Надеюсь, он перестанет намекать на то, что мы его поддерживаем
Нил Дракманн, сценарист Uncharted