Разработчики Elite: Dangerous предсказали последнее открытие NASA

Ранее в том же районе внутриигровой вселенной уже была найдена похожая на открытие NASA звезда.

Студия Frontier Developments объявила о переносе в космический симулятор Elite: Dangerous системы TRAPPIST-1, которую недавно обнаружило NASA.

Авторы Elite: Dangerous предсказали открытие системы TRAPPIST-1 Фото: © Flickr / Stuart Rankin

Реальная система TRAPPIST-1 находится на расстоянии 40 световых лет от Земли. Она включает в себя звезду класса красный карлик и семь планет.

В игре Elite: Dangerous также существовала система с аналогичным составом, расположенная в 39 световых годах от нашей планеты. Движок Stellar Forge в качестве центрального небесного тела выбрал звезду меньшего размера из разряда коричневый карлик.