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Опубликовано 27 февраля 2017, 06:41

Разработчики Elite: Dangerous предсказали последнее открытие NASA

Фото: &copy; Flickr / Hubble ESA

Фото: © Flickr / Hubble ESA

Ранее в том же районе внутриигровой вселенной уже была найдена похожая на открытие NASA звезда.

Студия Frontier Developments объявила о переносе в космический симулятор Elite: Dangerous системы TRAPPIST-1, которую недавно обнаружило NASA.

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Авторы Elite: Dangerous предсказали открытие системы TRAPPIST-1

Фото: © Flickr / Stuart Rankin

Реальная система TRAPPIST-1 находится на расстоянии 40 световых лет от Земли. Она включает в себя звезду класса красный карлик и семь планет.

В игре Elite: Dangerous также существовала система с аналогичным составом, расположенная в 39 световых годах от нашей планеты. Движок Stellar Forge в качестве центрального небесного тела выбрал звезду меньшего размера из разряда коричневый карлик.

Кроме того, во внутриигровой версии звёздной системы есть некоторые элементы, которые NASA пока не обнаружило, среди них луны и двойные звёзды.

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Сергей Сурепин
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