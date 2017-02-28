Настольные игры не для всех

"Ужас Аркхэма"

Если вы знаете, кто такой Ктулху, а фамилия Лавкрафт вызывает у вас лёгкую дрожь в коленках, вы просто обязаны испытать на себе "Ужас Аркхэма". Игра очень сложная и требует внимательного прочтения правил. Однако, пробившись через двадцать с лишним страниц правил, вы познаете настоящее наслаждение от этого мрачного мира, в основу которого легли самые знаменитые произведения великого и ужасного Говарда Лавкрафта.

Самая частая ошибка новичка: он пробегает правила мельком, после чего надеется разобраться по ходу. Такой метод неприменим к этой игре.

В игре вам предстоит взять на себя роль одного из шестнадцати сыщиков. Каждый из них обладает своим набором плюсов и минусов. Так, монашка имеет огромный потенциал в использовании заклинаний, но её запас здоровья не позволит ей пережить лицевого столкновения с сильным монстром. Не стоит пугаться огромного количества информации на листе персонажа. Все параметры элементарны.

Как только все игроки определились с выбором своего героя, им предстоит выбрать антагониста партии — древнего бога, который пробудится, если детективы не смогут этого предотвратить. Каждый из монстров уникален и имеет свои особенности. Азот уничтожит мир сразу же после пробуждения, а Ктулху начинает понижать показатели рассудка или здоровья.

Как только все готовы, сыщики попадают в город и начинается игра. На улицах города появляются твари из потусторонних вселенных и начинают открываться порталы в параллельные миры. За партию вам предстоит прочесать город на предмет различных артефактов и оружия, а также побывать в критических ситуациях.

У каждой партии два исхода. Пробуждение древнего бога и неминуемый апокалипсис — поражение. Или же успешное закрытие всех порталов и уничтожение большей части монстров — победа.

"Зомбицид"

Тема зомби всегда будоражила человеческое сознание. Но воплотить этот сеттинг в настольной игре, да ещё и успешно, смогли единицы. Одним из таких примеров является настолка "Зомбицид". Как становится понятно из названия, вам действительно придётся устроить зомбарям геноцид.

Игра делится на три сезона, каждый из которых имеет свой сюжет. В первом вам предстоит очутиться на улицах мёртвого города. Во втором вам придётся прочувствовать всю боль заключённых, которым не посчастливилось оказаться за решёткой во время начала эпидемии. А в третьем — встретиться с противниками, которые страшнее любых мертвецов, — людьми. Вам необязательно играть в них по порядку, просто выберите себе сеттинг по душе — и вперёд!

Правила этой игры занимают около тридцати страниц, одиннадцать из которых — сценарии миссий. Они просты, но вся сложность заключается в деталях. Первые партии вы не будете выпускать книгу правил из рук, ведь различные уточнения могут спасти вашей группе жизнь. Хотя ничего не мешает вам использовать так называемые хоумрулы — правила, которые вы сами вводите в игру.

В самом начале вы должны выбрать сценарий, по которому будете играть. Он включает в себя описание поля, расстановку зомби и вашу цель. Дальше нужно выбрать героя — самый времязатратный процесс. Игроки спорят за право взять на себя роль бомжа Неда или же быть обворожительной официанткой Вандой. Сразу после этого начинается игра.

Игра очень проста в освоении и приносит невероятные эмоции. Главное, чтобы компания, в которой вы собрались играть, принимала правила. Хотя ничто не мешает вашему напарнику бросить вас на съедение мертвецам и уехать на новеньком пикапе в закат.

"Игра престолов"

Если вы являетесь поклонником сериала и вас не устраивает то, что Старков потеснили на севере, а Серсея совсем оборзела, — эта игра даст вам возможность перераспределить бразды правления семью королевствами по своему желанию. Самое главное — не перепутайте коробки, есть карточная версия игры, которая не передаёт и десятой части ощущений. В магазине говорите: "Та, что с полем и тяжёлая".

Правила игры занимают тридцать страниц, и рекомендуем вам читать их громко, вслух, в присутствии всех игроков, чтобы снизить процент вопросов во время партии. Они всё равно будут возникать несколько раз за ход каждого участника партии, но так вы обезопасите себя от судорожного поиска нужной страницы с маленьким абзацем, который пояснит вам ключевую особенность игрового процесса.

Игра состоит из поля, на котором детально изображены все семь королевств. Каждая фракция начинает в той части карты, которая была отведена ей в книгах и сериале. У всех есть свои особенности. Грейджои сильны в море, а Старки свободно перемещаются по северу. Используйте особенности своей фракции — это может спасти вам жизнь.

Настолка полностью передаёт дух "Игры престолов". Вы не найдёте тут сложной боевой системы или унылых бросков кубиков. Всё решают исключительно ваши тактические и дипломатические способности. Решили взять Риверран, но вам мешают Грейджои? Договоритесь. Отдайте им незначительный кусок земли, который нужен им для решения своих задач. Тем более что никто не мешает вам предать их при первой же возможности.

Партия начинается с выбора стороны конфликта, после чего игроки расставляют свои войска на поле. Ваша задача — захватить семь провинций, в которых стоят замки, и поверьте: эта задача не из простых. Тот игрок, который сделал это первым, победил. Также игра закончится после десятого хода. Не судите предвзято, даже у знающих игроков каждый ход занимает порядка двадцати минут, а новички и подавно могут растянуть этот процесс до часу.

Сыграв вашу первую партию, вы влюбитесь в эту игру. Даже если вы не знакомы с оригиналом, а имя Джордж Мартин ничего вам не говорит, будьте готовы к ярому желанию познакомиться с этим миром.