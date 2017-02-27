Игры серии Civilization раздают за символическую плату
Сервис Humble Bundle на протяжении ближайших 9 дней распродаёт игры серии Civilization. Часть вырученных с акции средств получат благотворительные организации.
Так, например, заплатив столько, сколько вы посчитаете нужным, можно получить доступ к третьей и четвёртой частям Sid Meier's Civilization.
Humble Bundle продаёт игры Civilization за небольшую цену
Чуть больше чем за 530 рублей откроется доступ к пятой части и двум дополнениям Brave New World и Gods & Kings. Также вы получите 20 процентов скидки на Sid Meier's Civilization IV и 25 процентов на покупку deluxe-издания шестой части.
Уже за 900 рублей можно приобрести всё выше перечисленное и Sid Meier's Civilization: Beyond Earth со всеми дополнениями.