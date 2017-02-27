Игры серии Civilization раздают за символическую плату

Так, например, заплатив столько, сколько вы посчитаете нужным, можно получить доступ к третьей и четвёртой частям Sid Meier's Civilization.

Чуть больше чем за 530 рублей откроется доступ к пятой части и двум дополнениям Brave New World и Gods & Kings. Также вы получите 20 процентов скидки на Sid Meier's Civilization IV и 25 процентов на покупку deluxe-издания шестой части.