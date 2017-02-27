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Опубликовано 27 февраля 2017, 08:49

Игры серии Civilization раздают за символическую плату

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/civ

Фото: © facebook.com/civ

Сервис Humble Bundle на протяжении ближайших 9 дней распродаёт игры серии Civilization. Часть вырученных с акции средств получат благотворительные организации.

Так, например, заплатив столько, сколько вы посчитаете нужным, можно получить доступ к третьей и четвёртой частям Sid Meier's Civilization.

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Humble Bundle продаёт игры Civilization за небольшую цену

Фото: © facebook.com/civ

Чуть больше чем за 530 рублей откроется доступ к пятой части и двум дополнениям Brave New World и Gods & Kings. Также вы получите 20 процентов скидки на Sid Meier's Civilization IV и 25 процентов на покупку deluxe-издания шестой части.

Уже за 900 рублей можно приобрести всё выше перечисленное и Sid Meier's Civilization: Beyond Earth со всеми дополнениями.

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Сергей Сурепин
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