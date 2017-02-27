Соседи Вороненкова подали на него в суд из-за захвата чердака

Житель дома № 28 по Тверской улице Евгений Самусенко обратился в суд с иском к сыну экс-депутата Дениса Вороненкова. Истец потребовал обязать ответчика освободить когда-то общий чердак дома, в котором Вороненков обустроил третий этаж семейной квартиры.

По сведениям Самусенко, Вороненков-старший захватил около 100 квадратных метров общедомовой собственности. Похожим образом поступили владельцы ещё трёх верхних квартир.

Сейчас в квартире на Тверской улице живёт 19-летний сын Дениса Вороненкова Николай, квартира была переоформлена на него. Его отец уехал на Украину.

— Согласно выписке из реестра, на 2002 год его квартира имела площадь 312 квадратных метров, а на сегодняшний день — 420 метров. Возникает вопрос, что с ней произошло. Когда начали выяснять ситуацию, оказалось, что таких квартир, неожиданно увеличивших свою площадь на 100 метров, четыре. Произошло это в 2010–2011 годах, — рассказал Лайфу Самусенко.

Он отметил, что подобные действия нельзя совершать без ведома управляющей компании. Иск возмущённого жильца дома в понедельник рассмотрит Тверской суд Москвы.

Тот самый дом № 28 по Тверской улице Фото: ©L!FE

Комментариями Дениса Вороненкова Лайф пока не располагает. Подняться в квартиру парламентария корреспондент телеканала не смог из-за противодействия охраны.