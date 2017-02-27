Дмитрий Медведев поздравил актёра Авангарда Леонтьева с 70-летием

Авангард Леонтьев родился 27 февраля 1947 года в Москве. В 1968 году он окончил актёрский факультет Школы-студии МХАТ и ГИТИС. С 1985 года преподавал в Школе-студии МХАТ. С 2004 года Леонтьев является актёром труппы МХАТ имени Чехова, а также выступает с сольными программами, в ходе которых читает произведения Льва Толстого, Николая Лескова, Антона Чехова и Фазиля Искандера.