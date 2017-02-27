Дмитрий Медведев поздравил актёра Авангарда Леонтьева с 70-летием
Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил актёра и театрального педагога Авангарда Леонтьева с 70-летним юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте правительства.
Медведев особо отметил педагогический талант Леонтьева. Являясь профессором в Школе-студии МХАТ, он вырастил плеяду талантливых учеников. Среди них — Владимир Машков, Евгений Миронов, Елена Майорова, Игорь Нефёдов, Денис Суханов и другие.
— Благодаря вашей педагогической деятельности появилось новое поколение артистов, которые стали настоящими звёздами, — отметил Медведев.
Глава правительства подчеркнул, что зрители знают Леонтьева в том числе как мастера "звучащей" литературы, чьи сольные программы по литературным произведениям пользуются большой популярностью.
Авангард Леонтьев родился 27 февраля 1947 года в Москве. В 1968 году он окончил актёрский факультет Школы-студии МХАТ и ГИТИС. С 1985 года преподавал в Школе-студии МХАТ. С 2004 года Леонтьев является актёром труппы МХАТ имени Чехова, а также выступает с сольными программами, в ходе которых читает произведения Льва Толстого, Николая Лескова, Антона Чехова и Фазиля Искандера.