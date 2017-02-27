Владимир Путин поздравил Татьяну Догилеву с 60-летием

Президент отметил её самобытный талант и актёрский темперамент, которые помогли Догилевой заслужить искреннюю любовь зрителей.

Президент страны Владимир Путин поздравил народную артистку России Татьяну Догилеву с юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Щедрый, самобытный талант и яркий актёрский темперамент позволили вам преуспеть в профессии, создать целую палитру запоминающихся ролей в театре и кинематографе, а главное — заслужить искреннюю, непреходящую любовь зрителей, — говорится в поздравлении президента.

Владимир Путин также отметил, что Татьяна Догилева не останавливается на достигнутом, много и увлечённо работает на режиссёрском и литературном поприще, участвует в новых творческих проектах.