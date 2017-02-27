Владимир Путин поздравил Татьяну Догилеву с 60-летием
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Президент отметил её самобытный талант и актёрский темперамент, которые помогли Догилевой заслужить искреннюю любовь зрителей.
Президент страны Владимир Путин поздравил народную артистку России Татьяну Догилеву с юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
— Щедрый, самобытный талант и яркий актёрский темперамент позволили вам преуспеть в профессии, создать целую палитру запоминающихся ролей в театре и кинематографе, а главное — заслужить искреннюю, непреходящую любовь зрителей, — говорится в поздравлении президента.
Владимир Путин также отметил, что Татьяна Догилева не останавливается на достигнутом, много и увлечённо работает на режиссёрском и литературном поприще, участвует в новых творческих проектах.
Татьяна Догилева родилась в 1957 году в Москве. В 1978 году окончила ГИТИС. В кино Догилева дебютировала в 1971 году в роли радистки в кинофильме "Отдать швартовы!". Первой главной ролью в кино стал образ Нины в картине "Безбилетная пассажирка" (1978). Известность Догилевой принесли роли в фильмах "Покровские ворота" (1982), "Вокзал для двоих" (1982), "Нежданно-негаданно" (1983), "Блондинка за углом" (1984) и других.