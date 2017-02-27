Sony разрабатывает собственную Red Dead Redemption

У популярного вестерна уже в ближайшее время может появиться серьёзный конкурент.

По всей видимости, у владельцев PlayStation 4 в ближайшее время появится ещё один эксклюзив. В этот раз компания Sony решила создать конкуренцию Red Dead Redemption, за разработку которой отвечает студия Rockstar Games.

У Red Dead Redemption появится конкурент Фото: © facebook.com/Red-Dead-Redemption

Как стало известно, в 2015 году Иоан Думитреску опубликовал три художественных наброска игры, которую разрабатывает студия Sucker Punch, известная благодаря экшену inFamous. Создавался проект якобы для Sony Computer Entertainment. Речь шла об игре с открытым миром в атмосфере Дикого Запада с кодовым названием Gnomageddon.

Спустя несколько месяцев компания Sony зарегистрировала товарный знак с таким именем. А прошлой осенью в Sucker Punch появилась вакансия дизайнера-программиста по работе над играми с открытым миром.