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Опубликовано 27 февраля 2017, 10:31

Sony разрабатывает собственную Red Dead Redemption

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/Red-Dead-Redemption

Фото: © facebook.com/Red-Dead-Redemption

У популярного вестерна уже в ближайшее время может появиться серьёзный конкурент.

По всей видимости, у владельцев PlayStation 4 в ближайшее время появится ещё один эксклюзив. В этот раз компания Sony решила создать конкуренцию Red Dead Redemption, за разработку которой отвечает студия Rockstar Games.

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У Red Dead Redemption появится конкурент

Фото: © facebook.com/Red-Dead-Redemption

Как стало известно, в 2015 году Иоан Думитреску опубликовал три художественных наброска игры, которую разрабатывает студия Sucker Punch, известная благодаря экшену inFamous. Создавался проект якобы для Sony Computer Entertainment. Речь шла об игре с открытым миром в атмосфере Дикого Запада с кодовым названием Gnomageddon.

Спустя несколько месяцев компания Sony зарегистрировала товарный знак с таким именем. А прошлой осенью в Sucker Punch появилась вакансия дизайнера-программиста по работе над играми с открытым миром.

Разработчики пока никак не комментируют эти слухи. Возможно, проект будет представлен на игровой выставке E3.

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Сергей Сурепин
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