Разведка Южной Кореи: Арестован экс министр госбезопасности КНДР

Бывший руководитель Управления госбезопасности КНДР Ким Вон Хон арестован, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на данные южнокорейской разведки. Его обвиняют в предоставлении лидеру страны Ким Чен Ыну ложной информации.

Разведка Южной Кореи также утверждает, что могут казнить пятерых северокорейских чиновников, чьи имена пока неизвестны.