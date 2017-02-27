Разведка Южной Кореи: Арестован экс министр госбезопасности КНДР
Бывший руководитель Управления госбезопасности КНДР Ким Вон Хон арестован, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на данные южнокорейской разведки. Его обвиняют в предоставлении лидеру страны Ким Чен Ыну ложной информации.
Разведка Южной Кореи также утверждает, что могут казнить пятерых северокорейских чиновников, чьи имена пока неизвестны.
Также в Южной Корее продолжают настаивать на том, что за смертью Ким Чон Нама стоят власти КНДР.