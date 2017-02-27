ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 февраля 2017, 10:37

Разведка Южной Кореи: Арестован экс министр госбезопасности КНДР

Бывший руководитель Управления госбезопасности КНДР Ким Вон Хон арестован, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на данные южнокорейской разведки. Его обвиняют в предоставлении лидеру страны Ким Чен Ыну ложной информации.

Разведка Южной Кореи также утверждает, что могут казнить пятерых северокорейских чиновников, чьи имена пока неизвестны.

Также в Южной Корее продолжают настаивать на том, что за смертью Ким Чон Нама стоят власти КНДР.

BannerImage
Алексей Берковиц
  • Новости
  • Южная Корея
  • КНДР (Северная Корея)
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar