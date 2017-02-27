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Опубликовано 27 февраля 2017, 11:35

В Xenonauts 2 можно поиграть бесплатно

Фото &copy; Goldhawk Interactive

Фото © Goldhawk Interactive

Студия Goldhawk Interactive выпустила демоверсию продолжения духовного наследника серии X-COM.

Долгожданное продолжение Xenonauts теперь доступно для бесплатного скачивания. Речь идёт о демоверсии, которая теперь доступна в сервисе цифровой дистрибуции GOG.

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Стало доступно продолжение духовного наследника X-COM

Фото © Goldhawk Interactive

Игра расскажет историю про события, которые развернутся в альтернативной реальности времён холодной войны, где игрокам предстоит вновь встретиться с пришельцами. Xenonauts 2 не является сиквелом оригинала.

По словам разработчиков, все варианты развития сюжета будут зависеть напрямую от игроков, а доступ к технологиям пришельцев можно получить только в процессе игры.

Игра Xenonauts 2 разрабатывается на движке Unity3D. Выход на ПК запланирован на 2017 год.

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Сергей Сурепин
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