В Xenonauts 2 можно поиграть бесплатно
Фото © Goldhawk Interactive
Студия Goldhawk Interactive выпустила демоверсию продолжения духовного наследника серии X-COM.
Долгожданное продолжение Xenonauts теперь доступно для бесплатного скачивания. Речь идёт о демоверсии, которая теперь доступна в сервисе цифровой дистрибуции GOG.
Стало доступно продолжение духовного наследника X-COM
Фото © Goldhawk Interactive
Игра расскажет историю про события, которые развернутся в альтернативной реальности времён холодной войны, где игрокам предстоит вновь встретиться с пришельцами. Xenonauts 2 не является сиквелом оригинала.
По словам разработчиков, все варианты развития сюжета будут зависеть напрямую от игроков, а доступ к технологиям пришельцев можно получить только в процессе игры.
Игра Xenonauts 2 разрабатывается на движке Unity3D. Выход на ПК запланирован на 2017 год.