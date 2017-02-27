В Xenonauts 2 можно поиграть бесплатно

Студия Goldhawk Interactive выпустила демоверсию продолжения духовного наследника серии X-COM.

Долгожданное продолжение Xenonauts теперь доступно для бесплатного скачивания. Речь идёт о демоверсии, которая теперь доступна в сервисе цифровой дистрибуции GOG.

Стало доступно продолжение духовного наследника X-COM Фото © Goldhawk Interactive

Игра расскажет историю про события, которые развернутся в альтернативной реальности времён холодной войны, где игрокам предстоит вновь встретиться с пришельцами. Xenonauts 2 не является сиквелом оригинала.

По словам разработчиков, все варианты развития сюжета будут зависеть напрямую от игроков, а доступ к технологиям пришельцев можно получить только в процессе игры.