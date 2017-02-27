Разбойники напали на участника велопробега в Ленобласти

Мужчина получил сотрясение головного мозга, множество ушибов головы, шеи и грудной клетки.

Четверо мужчин, вооружённые двуствольным ружьём, напали на участников велопробега "Кургальский зимний бревет". Валерий Расков получил при этом множественные травмы и оказался на больничном.

Под Кингисеппом на участников велопробега напали четверо мужчин с ружьём Фото: © vk.com/id71295218

— Я ехал на велосипеде по дороге в направлении Соснового Бора в районе Вистино, когда увидел идущего по обочине мужчину, замахивающегося на меня рукой. Я смог увернуться и проехать дальше, но тут же наткнулся на ещё троих. Меня схватили за куртку и повалили на землю, стали избивать — руками и ногами. Ничего не требовали, не угрожали, — рассказывает Валерий.

По словам пострадавшего спортсмена, ему удалось вырваться, но его догнали и опять повалили на землю.

— Меня опять завалили, слышу: "Тащим его в лес". Спинным мозгом понял, что это будет последняя моя прогулка по лесу. Схватил одного из нападавших за ноги и уронил его на асфальт. Вместе с ним скатились с дороги на обочину. Вот тут в меня и выстрелили, примерно с полутора метра, — вспоминает Валерий Расков.

В итоге стрелок ранил в ногу своего сообщника, это и спасло жизнь велосипедисту.

— У меня отобрали деньги, но этого им оказалась мало, и они требовали ещё, постоянно тыкая двустволкой в лицо. Один держал за шею и обещал, что обязательно задушит, — рассказывает Валерий.

Отбившись от нападавших, спортсмен на попутках добрался до Соснового Бора, подобрав по дороге ещё одного участника велопробега, также ставшего жертвой нападения.

— Позже в больнице им. Костюшко мне провели полное обследование с компьютерной томографией и кучей рентгенов. Кроме сотрясения головного мозга нашли множество ушибов головы, шеи и грудной клетки. Но совсем серьёзного ничего не обнаружили, поэтому отпустили домой на амбулаторное лечение, — добавил Валерий Расков.

По данным Лайфа, полиция Кингисеппа проводит проверку по факту нападения на велосипедиста, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "Разбой". Раненный своими же подельниками налётчик находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.