Самый богатый депутат ГД станет банкротом, чтобы "не сливать активы в унитаз"

Самый богатый депутат Госдумы провёл в Архангельске пресс-конференцию, где рассказал, откуда у него столько имущества и почему он решил обанкротиться.

Фотография с пресс-конференции Андрея Палкина.

Вместе с Андреем Палкиным на пресс-конференции выступил Сергей Родионов, руководитель УФНС по Архангельской области и НАО.

Отметим, что депутат Госдумы Андрей Палкин задолжал по налогам 147,4 миллиона рублей. Сюда вошли неуплата налога на добавленную стоимость, на доходы и на имущество физических лиц, а также неуплата земельного и транспортного налогов. Андрей Палкин отметил, что на данный момент также накопился большой процент пеней.

— Только процедура банкротства даёт мораторий на все эти долги, а также на увеличение их как снежного кома, — отметил Андрей Палкин.

На вопрос, откуда у депутата в собственности десятки квартир, он ответил, что это нереализованные квартиры его строительной компании, которой также принадлежат и автомобили. Объяснил и задекларированный доход.

— В 2016 году у меня в декларации был доход 1 млрд 60 млн, расход 1 млрд 51 млн, прибыль 9 млн. Но я в декларации указываю именно 1 млрд 60 млн. А реально в кармане 9 млн, — пояснил депутат.

Андрей Палкин отметил, что завязывает со строительным бизнесом и теперь будет вести только депутатскую деятельность. Он решил передать бизнес сыновьям. Также он уточнил, что процедура банкротства пойдёт на пользу не только ему, но и государству, так как в этом случае долги не будут накапливаться. После признания депутата банкротом ему дадут определённое время, чтобы он мог расплатиться с бюджетом.