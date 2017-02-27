Продюсер Resident Evil 7 хочет возродить ещё одну популярную игру

После успеха хоррора представители Capcom задумались о работе над забытой серией.

Продюсер Resident Evil 7 Масачика Кавата заявил, что сейчас разработчики рассматривают возможность возродить свою знамению серию Onimusha — цикл экшен-хорроров про феодальную Японию.

Изначально игра Onimusha затевалась как Resident Evil, и во времена PlayStation 2 данная серия пользовалась большой популярностью, а в создании третьей части принимал участие известный французский актёр Жан Рено, однако после вышедшей в 2006 году Onimusha: Dawn of Dreams разработчики прекратили выпускать новые части.