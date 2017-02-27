Песков: Идея Москальковой отменить статью о нарушениях на митингах будет изучена

Идея уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой об отмене уголовной ответственности за неоднократные нарушения на митингах будет изучена, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Подобные инициативы заслуживают внимания. Как правило, они очень внимательно рассматриваются разными ведомствами, которые должны давать своё заключение, — отметил пресс-секретарь президента РФ. — Так или иначе, это будет рассмотрено и на этот раз.