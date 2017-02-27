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Регион
Опубликовано 27 февраля 2017, 15:18

Песков: Идея Москальковой отменить статью о нарушениях на митингах будет изучена

Фото: &copy;РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Идея уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой об отмене уголовной ответственности за неоднократные нарушения на митингах будет изучена, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Подобные инициативы заслуживают внимания. Как правило, они очень внимательно рассматриваются разными ведомствами, которые должны давать своё заключение, — отметил пресс-секретарь президента РФ. — Так или иначе, это будет рассмотрено и на этот раз.

Напомним, в свою очередь Татьяна Москалькова отмечала, что неоднократно выступала за отмену этого наказания. Стоит отметить, что речь идёт о статье УК РФ, по которой оппозиционера Ильдара Дадина сначала приговорили к трём годам колонии, а потом Верховный суд РФ постановил освободить активиста, отменив приговор.

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Янковская Ольга
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