На донышке. Зачем Диана Шурыгина подалась в блогеры

220 тысяч подписчиков меньше чем за неделю. Три миллиона просмотров за сутки у первого же осмысленного ролика. Фотографии со всем цветом российской блогосферы. Такое ощущение, что в Интернет пришла знаменитость калибра Ивана Урганта. Но нет — это Диана Шурыгина врывается на YouTube со скоростью сверхзвукового истребителя: главный мем последних месяцев и первый кандидат на "Да сколько можно года" стал видеоблогером — и это чуть ли не первый случай, когда разовое событие в реальной жизни стало толчком для многообещающей интернет-карьеры.

Все вы знаете начало этой сложной истории: 1 апреля 17-летняя Диана поехала в арендованный коттедж отмечать чей-то день рождения. Там она выпила водки "на донышке", чем воспользовался 21-летний Сергей Семёнов — он отвёл девушку в комнату, где, как утверждала Диана, изнасиловал. Суд согласился с доводами потерпевшей и приговорил парня к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима (после апелляции срок существенно сократили). Дело стало резонансным после обсуждения на одном из эфиров "Пусть говорят", где вскрылось множество важных подробностей: свидетели утверждали, что Диана оказывала знаки внимания Сергею, а в течение всей ночи не проявляла никаких признаков беспокойства. Более того, мать осуждённого рассказала, как отец Дианы вымогал у неё миллион рублей за "молчание". Хоть в этой истории и осталось ещё много тёмных пятен, под занавес передачи общественность поменяла мнение: девушка из жертвы превратилась в меркантильного хищника.

Вскоре 50-минутный ролик выложили на YouTube, на официальный канал "Пусть говорят", за которым следит около 400 тысяч подписчиков. Запись эфира, озаглавленная "В разгар вечеринки", тут же разлетелась по всей стране — на данный момент немыслимо длинное для Интернета видео собрало 12 миллионов просмотров, в три раза обогнав второй по популярности сюжет на канале. Неоднозначная история задела нерв среднего обитателя сети "ВКонтакте", причём сразу по обе стороны баррикад — списки обличающих и поддерживающих групп тут же пополнились тысячами активистов. Можно долго обсуждать, почему дело Дианы так взбудоражило молодое население и кто виноват, но сейчас нас интересует другое — как Шурыгина стала мемом.

Человек в картинках

Если зайти в типичный юмористический паблик "ВКонтакте", вы увидите интересную картину: минимум три из десяти мемов там посвящены Шурыгиной. Блогеры не отставали — Николай Соболев записал о девочке-подростке отдельный ролик, а каждый второй ютубер так или иначе высказал мнение — в основном, конечно, в духе "шкура подставила пацана". Некоторые действия Дианы улетели в народ: по хештегу #надонышке "Инстаграм" показывает 15 тысяч публикаций, а характерный жест с большим и указательным пальцем, кажется, скоро начнут использовать для больших маркетинговых кампаний — собственно, пиарщики российского Burger King уже проложили тропу.

Если вы (вдруг) занимаетесь блогерством, то знаете, насколько тяжело набрать виральность: даже лучшие работники YouTube не могут похвастаться столь обширной узнаваемостью бренда; в комментариях к случайному посту скорее вылезет портрет Дианы, чем, скажем, Юрия Хованского. На этом уже попытались заработать — сразу же после нескольких выпусков "Пусть говорят" ушлые предприниматели создали множество "левых" страничек Шурыгиной в разных социальных сетях. Расчёт логичный: невнимательный народ толпами пойдёт в подписку и под шумок можно продавать рекламу — пока обман не вскроется окончательно. Так уже происходило с прошлогодним феноменом стримов Мопсом — но рост популярности украинского экс-заключённого не идёт ни в какое сравнение.

Есть множество историй, когда многолетняя активность на YouTube перевернула блогеру реальную жизнь — но единицы, когда наоборот. Диана стала интернет-звездой, не заходя в браузер, — и было бы глупо этим не воспользоваться.

Признание обществом

Поэтому вернёмся к цифрам — с момента создания канала "В гостях у Дианы Шурыгиной" на него подписалось 220 тысяч человек. Чтобы вы понимали, так сказать, масштаб, вот график самых быстрорастущих каналов YouTube — посмотрите, на каком месте Диана, а на каком, например, Эд Ширан.

Из других сравнений: Кузьма, вечный соратник Юрия Хованского и автор сетевого сериала "Пацаны с Дыбенко", щеголяет каналом в 400 тысяч подписчиков — чтобы собрать эту армию, блогер потратил больше четырёх лет. Диана сделала половину результата за шесть дней.

Сейчас на канале Шурыгиной четыре ролика, но три можно не считать — это записи эфиров. Самостоятельное видео Диана выложила 24 февраля — стандартные ответы на вопросы подписчиков. Простейший формат, который редко приносит много просмотров (особенно если блогер не провоцирует коллег по цеху); аналогичная запись, скажем, Ларина собрала чуть больше миллиона. Но Шурыгина бьёт рекорды и здесь — уже три миллиона кликов. Кроме того, стопроцентно "меметичное" название ролика и небывалая работа в плане SEO-копирайтинга: запись сопровождает вот такое ненавязчивое описание.

Отвечая на один из вопросов, Диана говорит, что YouTube почти не смотрит — но это, очевидно, не так: в начале видео она поздравляет Николая Соболева с миллионом подписчиков (сооснователь Rakamakafo недавно выложил ролик по этому поводу) и желает дальнейших благ. В искренность слов поверить трудно, учитывая, что именно Николай сцепился с героиней на одном из эфиров "Пусть говорят"; возможно, Шурыгина понимает, что пока не сможет тягаться с ветераном онлайн-баталий.

Или её надоумил продюсер — и без того высокая вероятность того, что Диану кто-то взял "под крыло" косвенно подтверждается, например, вот этой фотографией.

Кто не узнал: звезда "Пусть говорят" в одном кадре с Ивангаем — главным отечественным ютубером, идолом вашей младшей сестры, человеком, купившим дом в США на заработок от видеоблогинга. Это неслучайная встреча: недавно популярный паблик "ВПШ" проводил благотворительный вечер с участием основных интернет-звёзд — в течение четырёх часов перед камерой по очереди сидели Иван Рудской, Марьяна Рожкова, Ян Гордиенко и другие люди, на каждого из которых подписано по населению крупного российского города. Идея благая: зрителям, чтобы задать вопрос, нужно было пожертвовать немного денег. Итоговая сумма ушла в благотворительный фонд Константина Хабенского — за вечер набралось чуть больше 150 тысяч рублей.

Шурыгину не показали в самой трансляции, но в группе "ВПШ" всплыл её трёхсекундный "привет подписчикам", а обойма закулисных снимков говорит о том, что девушку, судя по радостным выражениям лиц блогеров, приняли благосклонно. Кто-то даже выложил фото в свой "инстаграм", прогнозируемо спровоцировав волну осуждения от подписчиков.

Чуть позже администрация сообщества "ВПШ" открестилась от Шурыгиной, заявив, что девушка ничего общего с благотворительным вечером не имеет.

По поводу одной известной девушки, с которой сегодня сфотографировались многие блогеры: она не имеет никакого отношения к нашей благотворительной акции и её идеологии Администрация популярного интернет-сообщества об участии Дианы Шурыгиной на благотворительном вечере

Действительно ли героиню "Пусть говорят" никто не приглашал или это попытка администрации отцепиться от неоднозначной славы Шурыгиной (скорее первое) — вопрос открытый, но что Диана ищет контакта с элитой российской блогосферы — совершенно точно.

При этом отношение многих к девушке однозначно негативное — мягко говоря, ей не рады. Вот как поприветствовал новобранца Эльдар Джарахов: популярный блогер, музыкант и пародист написал в "Твиттере" следующее.

Шурыгина создала ютуб-канал. Вижу вдалеке — фуры с дислайками едут. Не, серьёзно, эта мразь после всего решила СТАТЬ ЮТУБЕРОМ! Просто королева хайпа! Эльдар Джарахов о стремительной интернет-карьере Дианы Шурыгиной

Не оценили блогеры и "приветливость" коллег по цеху — на своей странице во "ВКонтакте" аниматор Fedor Comix назвал совместные фотографии Шурыгиной и знаменитых ютуберов "скотством ради хайпа", а сам YouTube — "убогой беспринципной помойкой".

Петербургская блогерша lizzka в одном из роликов не без иронии предположила, что Диана — проект короля вирусных видео Дегтярёва:

У неё огромное количество фейковых "инстаграмов", где продаётся реклама, свой "инстаграм", где продаётся реклама. С Сычевой, например, ничего такого не было — да и до этого не было вообще блогер Елизавета о Диане Шурыгиной

Идея о всеобщем заговоре, конечно, отдаёт параноидальным бредом, но с чем-то никак не поспоришь — деньги Шурыгина уже аккумулирует значительные.

Монетизация

В какой-то момент у Дианы украли её инстаграм-страницу: злоумышленники быстро раскрутили профиль за счёт мощных провокаций, и, когда количество подписчиков перевалило за 800 тысяч, начали продавать рекламу — 25 тысяч рублей за пост. Сейчас страницу закрыли, Диана переехала на новый "адрес", куда уже набилось полмиллиона человек. Во "ВКонтакте" у Шурыгиной больше ста тысяч "зрителей", про YouTube вы уже знаете — на этом огромном людском ресурсе можно делать деньги, и совершенно неважно, как ресурс к тебе относится. Чем больше зрителей, тем проще заманить рекламодателей; противоречивый, но сверхузнаваемый образ Шурыгиной только на руку — точно попадёт в цель.

При этом у Дианы широчайшее поле для дальнейшего творчества — несмотря на определённое отношение к её персоне, она может применить свою популярность любым образом: от банальных влогов до тематических шоу. Пример стримерши Карины показал, что можно эффективно зарабатывать не только на зрительской любви — всеобщая ненависть пополняет карман ничуть не хуже.

Что дальше

Правда, с популярностью в Интернете (особенно случайной) есть одна проблема — она быстро исчезает. Николай Соболев предрёк девушке чуть больше месяца вселенской известности — потом, как считает блогер, волна сойдёт на нет, а общество найдёт себе новую игрушку.

Впрочем, история знает более длительные примеры не вполне обоснованной славы — в 2011 году одна говорливая девушка как бы случайно попала в объектив камеры московского журналиста — её пламенный монолог с ключевой фразой "более лучшее одеваться" выучила вся страна. Удачную карту Светлана Курицына разыграла умело: от авторской передачи на федеральном канале до попадания в заголовки формата "Джигурда пощупал бюст Светы из Иванова" — сейчас о девушке мало кто вспоминает, но она сияла сильно дольше, чем можно было предположить.

У Дианы Шурыгиной изначально больше шансов — ей не нужен старорежимный телевизор, а с интернет-монетизацией в 2017 году всё гораздо проще и очевиднее, чем шесть лет назад. И если в этом странном мире двое бывших заключённых сумели разбогатеть на бесконечных рассказах о грабежах и заказном насилии, то совершенно непонятно, почему не может вытянуть счастливый билет 17-летний подросток, который — всего-то — попал в водоворот резонансной истории.