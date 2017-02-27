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Регион
Опубликовано 27 февраля 2017, 16:36

СМИ: Пограничники из Мьянмы обстреляли территорию Таиланда из рогаток

Фото: &copy; Flickr / Steve Gumaer

Фото: © Flickr / Steve Gumaer

Отряд Объединённых сил по охране границы Мьянмы обстрелял из рогаток глиняными чушками, камнями и стальными болтами и гайками группу строителей МВД Таиланда, которые укрепляли пограничную реку в провинции Так. Об этом сообщает тайский телеканал.

По информации СМИ, жители территориального округа Мьянмы, расположенного на другой стороне реки, неоднократно демонстрировали негативное отношение к строительству насыпи. Обстрел из рогаток застал их врасплох, и после него работы были прекращены.

Объединённые силы по охране границы в Мьянме состоят из вооружённых формирований национальных меньшинств, которые раньше воевали с властями, но после окончания гражданской войны подписали соглашение с правительством.

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Евгений Грин
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