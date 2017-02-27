СМИ: Пограничники из Мьянмы обстреляли территорию Таиланда из рогаток

Отряд Объединённых сил по охране границы Мьянмы обстрелял из рогаток глиняными чушками, камнями и стальными болтами и гайками группу строителей МВД Таиланда, которые укрепляли пограничную реку в провинции Так. Об этом сообщает тайский телеканал.

По информации СМИ, жители территориального округа Мьянмы, расположенного на другой стороне реки, неоднократно демонстрировали негативное отношение к строительству насыпи. Обстрел из рогаток застал их врасплох, и после него работы были прекращены.