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Опубликовано 27 февраля 2017, 15:20

В Сети появился первый снимок новой части Assassin's Creed

Фото: &copy;&nbsp;assassinscreed.wikia.com

Фото: © assassinscreed.wikia.com

В Интернете появился снимок экрана, на котором предположительно показана новая игра серии Assassin's Creed.

На появившемся снимке виден игровой персонаж с оружием, щитом, а также в лёгкой броне.

Судя по характерной форме щита, можно предположить, что действие новой Assassin's Creed будет происходить в Греции. Тем не менее ранее в играх серии были намёки, что серия переместится в Египет. Из надписи внизу экрана также следует, что на фото показана локация в египетской Гизе.

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Показан первый кадр геймплея новой Assassin's Creed

Фото: © assassinscreed.wikia.com

Хотя пока достоверность этой утечки не подтверждена, с Assassin's Creed уже несколько раз случалась подобная ситуация. О существовании Assassin's Creed: Unity и Syndicate стало известно задолго до официального анонса благодаря утекшим материалам разработчиков.

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Станислав Погорский
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