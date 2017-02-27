В Сети появился первый снимок новой части Assassin's Creed

Судя по характерной форме щита, можно предположить, что действие новой Assassin's Creed будет происходить в Греции. Тем не менее ранее в играх серии были намёки, что серия переместится в Египет. Из надписи внизу экрана также следует, что на фото показана локация в египетской Гизе.