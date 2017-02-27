В Сети появился первый снимок новой части Assassin's Creed
Фото: © assassinscreed.wikia.com
В Интернете появился снимок экрана, на котором предположительно показана новая игра серии Assassin's Creed.
На появившемся снимке виден игровой персонаж с оружием, щитом, а также в лёгкой броне.
Всё-таки Греция, а не Египет? pic.twitter.com/PkPNWKRkXa— Stas Pogorsky (@stas_hypelord) February 27, 2017
Судя по характерной форме щита, можно предположить, что действие новой Assassin's Creed будет происходить в Греции. Тем не менее ранее в играх серии были намёки, что серия переместится в Египет. Из надписи внизу экрана также следует, что на фото показана локация в египетской Гизе.
Показан первый кадр геймплея новой Assassin's Creed
Фото: © assassinscreed.wikia.com
Хотя пока достоверность этой утечки не подтверждена, с Assassin's Creed уже несколько раз случалась подобная ситуация. О существовании Assassin's Creed: Unity и Syndicate стало известно задолго до официального анонса благодаря утекшим материалам разработчиков.