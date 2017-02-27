Депутат Госдумы Нилов: За блокирование машин скорой стоит лишать прав
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Член Комитета ГД по транспорту Олег Нилов прокомментировал Лайфу инициативу Минздрава, по которой предлагается приравнять блокирование машины скорой помощи к вождению в нетрезвом виде.
— Вождение в нетрезвом виде — это другая статья, и нельзя вписать в неё "а также блокирование машин скорой помощи". Это нужно продумывать отдельную статью. По строгости наказания — вплоть до лишения прав, — отметил он.
При этом Нилов предлагает варьировать степень тяжести подобного нарушения.
— Бывает, что человек просто заглох и не смог пропустить скорую. Ну что вот с этим сделаешь, — сказал Нилов.