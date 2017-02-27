Депутат Госдумы Нилов: За блокирование машин скорой стоит лишать прав

Член Комитета ГД по транспорту Олег Нилов прокомментировал Лайфу инициативу Минздрава, по которой предлагается приравнять блокирование машины скорой помощи к вождению в нетрезвом виде.

— Вождение в нетрезвом виде — это другая статья, и нельзя вписать в неё "а также блокирование машин скорой помощи". Это нужно продумывать отдельную статью. По строгости наказания — вплоть до лишения прав, — отметил он.

При этом Нилов предлагает варьировать степень тяжести подобного нарушения.