Новая игра про Средиземье станет одной из первых игр для Project Scorpio
Warner Bros. Interactive Entertainment анонсировала продолжение экшена Middle-earth: Shadow of Mordor.
"Средиземье: Тени войны" продолжит историю следопыта Талиона и призрака Келебримбора, которым на сей раз предстоит пробраться в тыл тёмной армии и повернуть ход войны с тьмой.
Главной особенностью первой части была система Nemesis, благодаря которой убийство игроком вражеских генералов влияло на положение сил и изменяло мир игры. Сиквел развивает эту идею: теперь Nemesis также влияет на внешний вид крепостей и отношение к главному герою различных персонажей.
Анонсировано продолжение экшена Middle-earth: Shadow of Mordor
В официальном пресс-релизе сказано, что игра поступит в продажу 25 августа этого года для PS4, PS4 Pro, Xbox One и Project Scorpio, новой консоли Microsoft. Исходя из этого следует, что преемница Xbox One появится в продаже уже летом — официальная дата выхода устройства до сих пор не сообщалась.
Премьера игрового процесса Middle-Earth: Shadow of War состоится 8 марта.