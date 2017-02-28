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Опубликовано 28 февраля 2017, 05:37

Новая игра про Средиземье станет одной из первых игр для Project Scorpio

Скрин из видео &copy;&nbsp;youtube.com/СофтКлаб

Скрин из видео © youtube.com/СофтКлаб

Warner Bros. Interactive Entertainment анонсировала продолжение экшена Middle-earth: Shadow of Mordor.

"Средиземье: Тени войны" продолжит историю следопыта Талиона и призрака Келебримбора, которым на сей раз предстоит пробраться в тыл тёмной армии и повернуть ход войны с тьмой.

Главной особенностью первой части была система Nemesis, благодаря которой убийство игроком вражеских генералов влияло на положение сил и изменяло мир игры. Сиквел развивает эту идею: теперь Nemesis также влияет на внешний вид крепостей и отношение к главному герою различных персонажей.

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Анонсировано продолжение экшена Middle-earth: Shadow of Mordor

Скрин из видео © youtube.com/СофтКлаб

В официальном пресс-релизе сказано, что игра поступит в продажу 25 августа этого года для PS4, PS4 Pro, Xbox One и Project Scorpio, новой консоли Microsoft. Исходя из этого следует, что преемница Xbox One появится в продаже уже летом — официальная дата выхода устройства до сих пор не сообщалась.

Премьера игрового процесса Middle-Earth: Shadow of War состоится 8 марта.

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Станислав Погорский
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