Новая игра про Средиземье станет одной из первых игр для Project Scorpio

Warner Bros. Interactive Entertainment анонсировала продолжение экшена Middle-earth: Shadow of Mordor.

"Средиземье: Тени войны" продолжит историю следопыта Талиона и призрака Келебримбора, которым на сей раз предстоит пробраться в тыл тёмной армии и повернуть ход войны с тьмой.

Главной особенностью первой части была система Nemesis, благодаря которой убийство игроком вражеских генералов влияло на положение сил и изменяло мир игры. Сиквел развивает эту идею: теперь Nemesis также влияет на внешний вид крепостей и отношение к главному герою различных персонажей.

Анонсировано продолжение экшена Middle-earth: Shadow of Mordor Скрин из видео © youtube.com/СофтКлаб