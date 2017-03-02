Настольные игры должны оставаться настольными

С каждым годом настольные игры становятся всё популярнее. Разработчики создают новые игровые механики, а сценаристы придумывают целые вселенные. Эти факторы являются гарантией успеха настольной игры, а также не дают покоя любителям поживиться. Выпуск плохой видеоигры по лицензии успешной настолки гарантированно окупит себя в производстве.

Одним из таких ярких примеров является Warhammer. Количество игр по этой вселенной уже перевалило за двадцать штук, и, поверьте, далеко не все из них достойны вашего внимания в силу своей ущербности или кардинального отличия от оригинала.

Основной проблемой таких переносов является отсутствие понимания концепции настольной игры разработчиками. Они пытаются перенести движок и сеттинг, но забывают о самом главном элементе, из-за которого мы все играем в настольные игры, — о живом общении. Многопользовательский режим не может компенсировать этого недостатка, ведь люди разделены длиной сетевого кабеля.

Есть и удачные воплощения настольных игр на наших мониторах, например Hearthstone. Игра является реинкарнацией World of Warcraft Trading Card Game, упрощённой и основательно переработанной. Но даже успешные проекты не могут в полной мере передать всего удовольствия, получаемого от настольной игры. Будем честны, играя в ККИ — коллекционные карточные игры, — мы получаем удовольствие не только от процесса, а ещё и от сбора собственной коллекции карт. Это чувство умельцам из Blizzard передать не удалось. Да, мы испытываем схожие ощущения, открывая бустеры — наборы новых карт, но вы не можете похвастаться новой карточкой перед приятелем или обменять её на необходимый вашей колоде экземпляр. Органическая карта по-прежнему доминирует над виртуальной.

Если у вас нет возможности собраться с друзьями и поиграть в настольную игру — в силу отсутствия времени, съеденного работой, или свободных денег, — вы стараетесь найти компромисс, который не заденет ваш кошелёк и порадует вашего внутреннего интроверта. Но это ошибка. Настольные игры всегда были дорогим развлечением — средняя стоимость коробки с полем и десятком миниатюр начинается от двух тысяч. Да и вернёмся к началу всемирной истории настольных игр — шахматы не просто так считались игрой королей.

С видеоиграми по настолкам дело обстоит проще и дешевле. Вы остаётесь в родных стенах, проходя игру за десять долларов (600 рублей) и одновременно с этим попивая какао. Но подсознательно вы начинаете оправдывать покупку и искать алмазы в навозной куче, если игра не доставляет вам обещанного удовольствия.

Хватит, перестаньте. Позвоните лучшему другу, девушке или родителям. Узнайте, в какую настольную игру можно поиграть в компании друзей или родных. Начинайте с простых вариантов, филлеров — игр, которые имеют низкий порог входа и не требуют от вас тщательного штудирования правил.

Настольные игры — идеальный способ социализироваться и провести время в компании своих друзей или родственников. И выключите свой телефон во время игры, он вам не понадобится. Вы успеете прочитать сообщения в мессенджерах потом. А пока общайтесь и получайте удовольствие. Ведь в век технологий мы так мало проводим времени в кругу близких людей.