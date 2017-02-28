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Опубликовано 28 февраля 2017, 06:18

Не все игры для Nintendo Switch будут поддерживать ТВ-режим

Кадр видео &ldquo;youtube.com/IGN&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “youtube.com/IGN”. Скриншот © L!FE

Оказалось, что не все игры для гибридной консоли Nintendo Switch будут поддерживать ТВ-режим.

Музыкальная игра Voez, которая станет частью стартовой линейки Switch в Японии, не будет поддерживать вывод изображения на телевизор.

Разработчик Rayark подтвердил, что ритм-игра будет работать только в портативном режиме Switch. Как и в оригинальной версии для планшетов, управление в версии для японской консоли осуществляется исключительно нажатиями пролетающих на экране нот песен.

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Не все игры для Nintendo Switch поддерживают стационарный режим консоли

Кадр видео “youtube.com/IGN”. Скриншот © L!FE

Таким образом, выяснилось, что Nintendo не требует от разработчиков адаптировать свои игры для всех режимов работы консоли — вероятно, кроме Voez будут и другие проекты, работающие только в "планшетном" режиме.

Nintendo Switch появится в продаже 3 марта этого года.

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Станислав Погорский
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