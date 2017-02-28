Не все игры для Nintendo Switch будут поддерживать ТВ-режим

Оказалось, что не все игры для гибридной консоли Nintendo Switch будут поддерживать ТВ-режим.

Музыкальная игра Voez, которая станет частью стартовой линейки Switch в Японии, не будет поддерживать вывод изображения на телевизор.

Разработчик Rayark подтвердил, что ритм-игра будет работать только в портативном режиме Switch. Как и в оригинальной версии для планшетов, управление в версии для японской консоли осуществляется исключительно нажатиями пролетающих на экране нот песен.

Не все игры для Nintendo Switch поддерживают стационарный режим консоли

Таким образом, выяснилось, что Nintendo не требует от разработчиков адаптировать свои игры для всех режимов работы консоли — вероятно, кроме Voez будут и другие проекты, работающие только в "планшетном" режиме.

Nintendo Switch появится в продаже 3 марта этого года.