Sony похвасталась продажами PlayStation VR

Руководитель Sony Interactive Entertainment Эндрю Хаус в интервью New York Times сообщил, что по всему миру продано уже больше 915 тысяч устройств PlayStation VR.

Изначально Sony прогнозировала, что продажи за первые шесть месяцев, то есть к середине апреля этого года, составят один миллион.