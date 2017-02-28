Sony похвасталась продажами PlayStation VR
Компания Sony поделилась цифрами продаж PlayStation VR, которые превзошли её прогнозы.
Руководитель Sony Interactive Entertainment Эндрю Хаус в интервью New York Times сообщил, что по всему миру продано уже больше 915 тысяч устройств PlayStation VR.
Изначально Sony прогнозировала, что продажи за первые шесть месяцев, то есть к середине апреля этого года, составят один миллион.
В мире продано больше 915 тысяч шлемов PlayStation VR
PlayStation VR позиционируется как самое доступное и массовое устройство виртуальной реальности для игроков. Шлем уступает по характеристикам конкурентам HTC Vive и Oculus Rift, но стоит дешевле (средняя цена в России составляет около 33 тысяч рублей) и для работы требует консоль PS4, а не мощный ПК.
Тем не менее аналитики предвещают, что вскоре темпы продаж PlayStation VR замедлятся из-за недостаточно доступной цены. По их мнению, Sony следует выпустить обновлённую модель девайса с более низким ценником.