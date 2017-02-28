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Опубликовано 28 февраля 2017, 07:24

Sony похвасталась продажами PlayStation VR

Фото:&nbsp;&copy; Flickr/Iian

Фото: © Flickr/Iian

Компания Sony поделилась цифрами продаж PlayStation VR, которые превзошли её прогнозы.

Руководитель Sony Interactive Entertainment Эндрю Хаус в интервью New York Times сообщил, что по всему миру продано уже больше 915 тысяч устройств PlayStation VR.

Изначально Sony прогнозировала, что продажи за первые шесть месяцев, то есть к середине апреля этого года, составят один миллион.

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В мире продано больше 915 тысяч шлемов PlayStation VR

Фото: © Flickr/Iian

PlayStation VR позиционируется как самое доступное и массовое устройство виртуальной реальности для игроков. Шлем уступает по характеристикам конкурентам HTC Vive и Oculus Rift, но стоит дешевле (средняя цена в России составляет около 33 тысяч рублей) и для работы требует консоль PS4, а не мощный ПК.

Тем не менее аналитики предвещают, что вскоре темпы продаж PlayStation VR замедлятся из-за недостаточно доступной цены. По их мнению, Sony следует выпустить обновлённую модель девайса с более низким ценником.

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Станислав Погорский
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