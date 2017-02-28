Стримеры Twitch начнут продавать видеоигры
Сервис игровых онлайн-трансляций Twitch планирует начать продажу видеоигр через свою платформу.
Благодаря новой программе Twitch добавит возможность приобретать игру, по которой проводится трансляция, с помощью специальной кнопки на той же странице.
Стримеры, которые присоединятся к партнёрской программе, будут получать 5% прибыли от продаж, которые будут совершены их зрителями. Последние, в свою очередь, за покупку через Twitch будут получать бонусы вроде особых иконок рядом с ником.
Стримеры Twitch станут продавцами видеоигр
Процесс торговли будет осуществляться через сервисы компании Amazon, которой и принадлежит Twitch. Среди издателей, чьи игры можно будет приобрести на странице трансляций, заявлены Ubisoft, Telltale Games, Digital Extremes, Hi Rez Studios, Double Fine Games, Fred Wood, 11Bit, Jackbox Games, tinyBuild, Raw Fury, Devolver Digital, Gambitious, Trion Worlds, Blue Mammoth Games, iNK Stories, Versus Evil, Proletariat, Paradox Interactive, Vlambeer и Campo Santo.
Продажа игр через Twitch будет запущена уже этой весной. Совершать покупки смогут пользователи со всего мира, однако первое время оплачивать игры можно будет только долларами.