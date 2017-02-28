Стримеры Twitch начнут продавать видеоигры

Стримеры, которые присоединятся к партнёрской программе, будут получать 5% прибыли от продаж, которые будут совершены их зрителями. Последние, в свою очередь, за покупку через Twitch будут получать бонусы вроде особых иконок рядом с ником.

Благодаря новой программе Twitch добавит возможность приобретать игру, по которой проводится трансляция, с помощью специальной кнопки на той же странице.

Процесс торговли будет осуществляться через сервисы компании Amazon, которой и принадлежит Twitch. Среди издателей, чьи игры можно будет приобрести на странице трансляций, заявлены Ubisoft, Telltale Games, Digital Extremes, Hi Rez Studios, Double Fine Games, Fred Wood, 11Bit, Jackbox Games, tinyBuild, Raw Fury, Devolver Digital, Gambitious, Trion Worlds, Blue Mammoth Games, iNK Stories, Versus Evil, Proletariat, Paradox Interactive, Vlambeer и Campo Santo.

Продажа игр через Twitch будет запущена уже этой весной. Совершать покупки смогут пользователи со всего мира, однако первое время оплачивать игры можно будет только долларами.