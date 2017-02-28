Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 февраля 2017, 07:50

Руководитель EA Sports возглавит футбольный клуб "Ливерпуль"

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Mario Anzuoni

Фото: © REUTERS/Mario Anzuoni

Питер Мур уходит из игровой индустрии, чтобы вернуться на родину и занять кресло генерального директора футбольного клуба.

Известный топ-менеджер игровой индустрии проработал в компании Electronic Arts более десяти лет. Всего на этом поприще он держался с конца 90-х годов.

image

Глава EA Sports станет генеральным директором "Ливерпуля"

Питер Мур был одним из тех, кто запустил игровую консоль Sega Dreamcast. Затем, перейдя в Microsoft, он руководил игровым направлением и помог со стартом Xbox 360.

Геймеры запомнили Мура благодаря татуировкам Halo 2 и Grand Theft Auto IV

После ухода из Microsoft менеджер длительное время возглавлял спортивное подразделение Electronic Arts. Кресло генерального директора футбольного клуба "Ливерпуль" достанется Муру в июне 2017 года.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • microsoft
  • Игры
  • halo
  • xbox360
  • sega
  • ea
  • electronicarts
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar