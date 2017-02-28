Руководитель EA Sports возглавит футбольный клуб "Ливерпуль"

Питер Мур уходит из игровой индустрии, чтобы вернуться на родину и занять кресло генерального директора футбольного клуба.

Известный топ-менеджер игровой индустрии проработал в компании Electronic Arts более десяти лет. Всего на этом поприще он держался с конца 90-х годов.

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Питер Мур был одним из тех, кто запустил игровую консоль Sega Dreamcast. Затем, перейдя в Microsoft, он руководил игровым направлением и помог со стартом Xbox 360.

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