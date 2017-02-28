СМИ: В КНДР казнили из зенитных орудий пятерых высших офицеров госбезопасности

Служба внешней разведки Южной Кореи сообщила, что в КНДР казнили из зенитных орудий пятерых высших офицеров госбезопасности за предоставление неточных докладов Ким Чен Ыну, передаёт Military Times.

Уточняется, что 5 высших офицеров из управления госбезопасности, которым до недавнего времени руководил Ким Вон Конг, были расстреляны за предоставление Ким Чен Ыну "лживых докладов", которые сильно взбесили вождя.

Лайф напоминает, что в январе этого года Ким Вонг Конг был уволен с должности руководителя госбезопасности предположительно за коррупцию в ведомстве, злоупотребление властью и пытки задержанных. От казни министра спасла, по всей видимости, только дружба с Ким Чен Ыном.