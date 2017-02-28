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Опубликовано 28 февраля 2017, 10:31

Полная версия The Division стала временно бесплатной

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Студия Ubisoft открыла бесплатный доступ к полной версии нового многопользовательского шутера.

Игра Tom Clancy's The Division стала временно бесплатной для пользователей ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Обладатели PlayStation 4 получат доступ к игре 9 марта, а вот владельцы ПК и Xbox One смогут начать раньше — 28 февраля.

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The Division стала бесплатной

Фото © Wikimedia Commons

Все игроки смогут опробовать The Division бесплатно в течение шести часов. Играть можно будет самому в сюжетную кампанию, также проходить её в кооперативном режиме или опробовать многопользовательский режим.

С 28 февраля можно будет сыграть сразу и в последнее дополнение "Последний рубеж".

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Сергей Сурепин
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