Полная версия The Division стала временно бесплатной

Студия Ubisoft открыла бесплатный доступ к полной версии нового многопользовательского шутера.

Игра Tom Clancy's The Division стала временно бесплатной для пользователей ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Обладатели PlayStation 4 получат доступ к игре 9 марта, а вот владельцы ПК и Xbox One смогут начать раньше — 28 февраля.

The Division стала бесплатной Фото © Wikimedia Commons

Все игроки смогут опробовать The Division бесплатно в течение шести часов. Играть можно будет самому в сюжетную кампанию, также проходить её в кооперативном режиме или опробовать многопользовательский режим.