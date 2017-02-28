Полиция безопасности Швеции: 300 граждан страны уехали в ИГИЛ, 150 уже вернулись

Эти цифры назвал в интервью "Радио Швеции" генеральный директор полиции безопасности (профильная структура контрразведки, защиты конституционного строя и противодействия терроризму, подчинённая Главному полицейскому управлению страны) Андерс Турнберг.

— Существует своего рода разветвлённая сеть в Швеции, которая призывает молодёжь присоединиться к их (террористов в Сирии и Ираке. — Прим. Лайфа) деятельности. Это происходит постоянно, — отметил он.

По словам Турнберга, растёт и число тех, кто втайне поддерживает ИГИЛ* в Швеции, в том числе финансируя действия террористов за рубежом. Таким образом, отмечает он, было бы неверно говорить, что исламский экстремизм в стране идёт на спад.

* Организация запрещена в России Верховным судом РФ.