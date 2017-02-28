Петербургские казаки создадут "шурыгинские отряды" для работы с молодёжью

Казаки Санкт-Петербурга весной создадут специальные отряды, чтобы рассказывать подросткам о вреде алкогольных вечеринок. Историю Дианы Шурыгиной будут использовать как отрицательный пример, пояснил атаман городского казачьего общества Андрей Поляков.

Эти ошибки делает каждое поколение, не осмысливают до конца всю серьёзность законов. Они своими высказываниями и поступками хотят показать, что уже взрослые, могут выпить "на донышке" и сходить на вечеринку Атаман городского казачьего общества Андрей Поляков

По словам Полякова, отряды создадут практически во всех районах Петербурга и Ленинградской области, где есть казачьи организации.

— На простые лекции молодых людей не заманить, это надо совмещать с интересными мероприятиями, надо идти в те места, где молодёжь собирается, где потенциальные жертвы таких случаев могут находиться, — например, в клубы и, конечно же, в школы и другие учебные заведения, — пояснил атаман.

Казаки уверены, что в зоне риска и участники клубов йоги.

— У нас в планах поработать с молодёжью, которая увлекается йогой и чужеродными культурами, потому что там анаша, портвейн, вот это вот бездельничанье и прожигание молодости, — добавил Поляков.

Новые отряды намерены связать с именем Дианы Шурыгиной, чтобы ярче запомниться подросткам, но рассматривают и другие варианты.