Глава президентского СПЧ одобрил идею о декриминализации нарушений на митингах

Такого же мнения придерживается и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.



Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов одобряет идею уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой убрать из Уголовного кодекса статью 212.1 о нарушениях на митингах, по которой был осуждён оппозиционер Ильдар Дадин.

— Михаил Федотов поддерживает предложение уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой об отмене статьи 212.1 ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") Уголовного кодекса Российской Федерации, — сообщили в СПЧ.

В поддержку этого предложения выступил также председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

— Я не могу сказать о позиции Верховного суда, мы ещё этот вопрос на обсуждали. Моя позиция — я лично согласен, — сказал он.

Статья 212.1 появилась в УК РФ в 2014 году. Она предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения на митингах. Ильдар Дадин — единственный, кто был признан виновным по ней. Это случилось в конце 2015 года.