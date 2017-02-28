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Регион
Опубликовано 28 февраля 2017, 13:29

Глава президентского СПЧ одобрил идею о декриминализации нарушений на митингах

Фото: &copy;РИА Новости/Алексей Дружинин

Фото: ©РИА Новости/Алексей Дружинин

Такого же мнения придерживается и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.


Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов одобряет идею уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой убрать из Уголовного кодекса статью 212.1 о нарушениях на митингах, по которой был осуждён оппозиционер Ильдар Дадин.

— Михаил Федотов поддерживает предложение уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой об отмене статьи 212.1 ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") Уголовного кодекса Российской Федерации, — сообщили в СПЧ.

В поддержку этого предложения выступил также председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

— Я не могу сказать о позиции Верховного суда, мы ещё этот вопрос на обсуждали. Моя позиция — я лично согласен, — сказал он.

Статья 212.1 появилась в УК РФ в 2014 году. Она предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения на митингах. Ильдар Дадин — единственный, кто был признан виновным по ней. Это случилось в конце 2015 года.


22 февраля Верховный суд РФ пересмотрел приговор и постановил отменить его, а Дадина освободить.

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Андрей Григорьев
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