Чешские разработчики собирают деньги на игру про Октябрьскую революцию

Legion 1917: Rise of the Bolsheviks — инди-игра в жанре стратегии, которая перенесёт нас во времена Гражданской войны.

Чешская независимая студия Svoloch Art сообщила об открытии кампании на Kickstarter. Разработчики собирают средства на создание проекта Legion 1917.

Чехи расскажут об Октябрьской революции в игре Фото: © facebook.com/Legion1917

Всего авторы игры хотят собрать 65 тысяч евро. На данный момент собрано почти четыре тысячи евро.

По словам разработчиков, игра создаётся на основе исторических фактов, а её сюжет будет повествовать о реальных событиях того времени. Для этого студии приходится сотрудничать с историками и военными экспертами.

Сюжет Legion 1917: Rise of the Bolsheviks повествует о двух братьях-чехах, которые в разгар Первой мировой хотят перебраться из Санкт-Петербурга на Украину, однако всё идёт не так из-за Октябрьской революции. Решения, принимаемые игроком в различных ситуациях, будут влиять на главного героя, но не на ход событий.