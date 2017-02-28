В Госдуме объяснили, почему День защитника Отечества предлагают отмечать летом
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По мнению парламентариев, отмечая праздник 23 февраля, россияне забывают историю своего государства.
Депутат Госдумы Иван Сухарев подготовил поправки в Трудовой кодекс России, согласно которым День защитника Отечества предлагается перенести на 29 августа или 6 мая. По мнению парламентария, отмечая праздник 23 февраля, россияне забывают историю своего государства.
Депутат предложил перенести торжества на 6 мая, когда отмечался праздник кавалеров ордена святого Георгия, или на 29 августа, День памяти русского воинства.
— Было бы хорошо праздновать День защитника Отечества в конце лета, потому что 29 августа раньше как раз во всех храмах совершали поминальные службы. Мы не можем вычеркнуть из истории нашего государства Суворова, Кутузова. Нашей армии не может быть всего 99 лет. Отмечая 23 февраля День защитника Отечества, мы вычёркиваем из истории всех павших за Отечество, это неправильно. Мы за то, чтобы молодёжь знала историю и гордилась своими предками, — рассказал Лайфу Сухарев.
День защитника Отечества стали отмечать в России 23 февраля 1918 года после того, как отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над войсками Германии. Позднее 23 Февраля отмечалось в СССР как День Советской армии. После распада Советского Союза праздник переименовали в День защитника Отечества.