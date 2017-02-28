В Госдуме объяснили, почему День защитника Отечества предлагают отмечать летом

— Было бы хорошо праздновать День защитника Отечества в конце лета, потому что 29 августа раньше как раз во всех храмах совершали поминальные службы. Мы не можем вычеркнуть из истории нашего государства Суворова, Кутузова. Нашей армии не может быть всего 99 лет. Отмечая 23 февраля День защитника Отечества, мы вычёркиваем из истории всех павших за Отечество, это неправильно. Мы за то, чтобы молодёжь знала историю и гордилась своими предками, — рассказал Лайфу Сухарев.