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Опубликовано 28 февраля 2017, 12:18

Медведев поздравил актрису Татьяну Васильеву с 70-летним юбилеем

Кадр фильма: "С новым годом, мамы!"/Кинопоиск

Кадр фильма: "С новым годом, мамы!"/Кинопоиск

Премьер-министр отметил блестящую работу актрисы и неповторимость сыгранных ею ролей.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Правительства РФ.

— Обаятельная, женственная, элегантная — всё это про Вас, актрису многогранного дарования и широкого творческого диапазона. В театре и в кино вы создали множество ярких образов, драматических, комедийных, лирических, а также блестящие работы в спектаклях. Каждая роль — убедительна и неповторима, не просто сыграна, а прочувствована и прожита Вами. Каждая является примером большого мастерства и настоящего искусства, — говорится в телеграмме.

Актриса театра и кино Татьяна Васильева родилась 28 февраля 1947 года в Ленинграде. Она сыграла более 130 ролей в фильмах и сериалах. Татьяна Васильева знаменита ярким образом Сусанны из фильма "Самая обаятельная и привлекательная", а также ролями строгой бабушки из картины "Привет, киндер!" и Марии Антоновны из "Ревизора". В 1992 году Васильевой было присвоено звание народной артистки РФ.

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Юлия Майорова
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