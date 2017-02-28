Медведев поздравил актрису Татьяну Васильеву с 70-летним юбилеем
Кадр фильма: "С новым годом, мамы!"/Кинопоиск
Премьер-министр отметил блестящую работу актрисы и неповторимость сыгранных ею ролей.
Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Правительства РФ.
— Обаятельная, женственная, элегантная — всё это про Вас, актрису многогранного дарования и широкого творческого диапазона. В театре и в кино вы создали множество ярких образов, драматических, комедийных, лирических, а также блестящие работы в спектаклях. Каждая роль — убедительна и неповторима, не просто сыграна, а прочувствована и прожита Вами. Каждая является примером большого мастерства и настоящего искусства, — говорится в телеграмме.
Актриса театра и кино Татьяна Васильева родилась 28 февраля 1947 года в Ленинграде. Она сыграла более 130 ролей в фильмах и сериалах. Татьяна Васильева знаменита ярким образом Сусанны из фильма "Самая обаятельная и привлекательная", а также ролями строгой бабушки из картины "Привет, киндер!" и Марии Антоновны из "Ревизора". В 1992 году Васильевой было присвоено звание народной артистки РФ.