Медведев поздравил актрису Татьяну Васильеву с 70-летним юбилеем

— Обаятельная, женственная, элегантная — всё это про Вас, актрису многогранного дарования и широкого творческого диапазона. В театре и в кино вы создали множество ярких образов, драматических, комедийных, лирических, а также блестящие работы в спектаклях. Каждая роль — убедительна и неповторима, не просто сыграна, а прочувствована и прожита Вами. Каждая является примером большого мастерства и настоящего искусства, — говорится в телеграмме.