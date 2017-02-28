Большое в малом

Инди-команды отличаются малым штатом, как правило, до 20 человек и отсутствием издателя. Это означает, что проект не спонсируется и не продвигается какой-либо крупной студией. Минусы этого очевидны, ведь у топовых студий миллионы поклонников по всему миру, то есть — готовая аудитория для игры. Но, с другой стороны, издатель потребует себе значительную сумму с продаж и может влиять как на ход разработки, так и на концепцию. Инди-студии не готовы с этим мириться и сейчас формируют свой собственный рынок.

Инди не является самостоятельным жанром, это, скорее, концептуальный формат. Инди-игры бывают на любой вкус: от раннеров до нарративных квестов и сложных экономических стратегий. От проектов более крупных студий они отличаются необычностью, смелостью и неожиданными решениями. Кроме того, инди-разработчики не боятся затрагивать социально значимые темы и острые вопросы повседневности, провоцировать свою аудиторию. Поэтому, если вы пресытились зрелищными играми с предсказуемым сюжетом, порадует вас именно инди — например, что-то из списка ниже.

Punch Club

Если в детстве у вас была Sega, а теперь — крутой игровой комп, но иногда вы с ностальгией вспоминаете прежние времена, то это игра для вас. Симулятор уличных боёв — очень старый жанр, и ребята из питерской Lazy Bear Studio нашли способ порадовать фанатов Double Dragon Trilogy.

Графика и музыка переносят вас в девяностые, но не расслабляйтесь. Вам нужно будет прокачивать своего персонажа из доходяги в звезду подпольных рингов и хранителя спокойствия на улицах, а это будет непросто. Есть разные пути и боевые тактики, в рамках которых ваш герой сможет развиваться. Вам также нужно будет думать о хлебе насущном: персонажу надо что-то есть и передвигаться по городу, а за всё это нужно платить, да и спортивные товары стоят денег. В день боёв необходимо быть бодрым, в хорошем настроении, и, конечно, подготовленным. В общем, всё как в жизни.

Боевой геймплей в игре довольно любопытный. Вы не можете влиять на ход боя напрямую, как в файтинге. Перед каждой дракой у вас будет возможность собрать набор приёмов (удары, уклонения и прочее) исходя из набора вашего соперника. Каждый приём требует затрат энергии, и с этим тоже нужно считаться.

Симулятор жизненного пути уличного бойца стал инди-хитом 2016 года и принёс своим создателям три миллиона долларов за первую неделю продаж в Steam. Такого успеха ребятам удалось добиться только с седьмой попытки, до этого их игры не выстреливали. Поэтому, когда в Punch Club вам советуют не сдаваться и идти к цели несмотря ни на что, знайте, разработчики понимают, о чём говорят.

Syrian Warfare

"Какой я араб, если у меня во дворе не прикопана РПГ?" — риторически вопрошает один из героев этой удивительно реалистичной RTS-стратегии. Вам предстоит сражаться на стороне правительственных войск против террористов-захватчиков — защищать здания, продумывать тактику наступления и отступления. В игре имеется огромное количество видов войск — от полицейских отрядов до тяжёлой техники. Разные виды танков и авиации предстоит применять в различных условиях.

Если вы играли в Warfare 2008 года, то игра покажется вам во многом знакомой, хотя движок, конечно, переработали. В этом смысле стоит отметить разрушаемость зданий и техники — это оформлено действительно очень реалистично.

Что отличает эту стратегию от множества подобных? Пожалуй, тот факт, что события, на которых она основана, происходят в эту самую минуту. Сюжет выстроен вокруг офицера полиции из пригорода Алеппо, который сначала защищает свой участок, а затем присоединяется к армейским частям. Игрокам предстоит воевать в пригородах Дамаска и освобождать Пальмиру — ещё раз пройти всё то, что показывали в новостях.

Бюджет проекта был набран на платформе Kickstarter — то есть её создание оплатили сами любители жанра. За плечами у руководителя разработки уже были такие проекты, как "Код доступа: Рай" и "Альфа: Антитеррор", поэтому экспертиза у команды была отличная. История Syrian Warfare — замечательный пример того, как небольшая студия при грамотном подходе может реализовать отличный проект без издателя.

Rust

Игра уже несколько лет находится в стадии альфа-тестирования, за это время у неё уже появилось сплоченное комьюнити и множество поклонников. Зачем ждать окончательного релиза, если можно пробовать и экспериментировать вместе с разработчиками из Facepunch?

В Rust вам предстоит выживать и соревноваться с другими игроками. Вас ждёт необозримо огромный, реалистичный мир с медведями, волками и курами, в котором основной вашей задачей будет обеспечение своей безопасности. В этом смысле игра похожа на MineCraft, но без пиксельной ламповости. В какой-то момент в игру был добавлен элемент RPG — по мере прокачки доступны всё более сложные предметы для крафта: оружие, броня из шкур животных и дорожных знаков, различные люки и двери. Игра предлагает много возможностей для творчества и мародёрства.

Поскольку это всё-таки постапокалиптический мир (даже зомби были, но в какой-то момент их убрали), время от времени вы будете натыкаться на останки цивилизации — заброшенные ангары, трейлеры и тому подобное. В них можно разжиться аптечками, огнестрельным оружием и другими необходимыми вещами.

Вам также предстоит взаимодействовать с другими игроками, и тут есть разные варианты. Вы можете развиваться как одиночка, отстроив хижину в горах. В этом случае добывать ресурсы будет сложнее и, если вести себя неосторожно, можно стать лёгкой добычей для более прокачанных игроков. Ещё один вариант — это объединить усилия. Тогда в случае вашей смерти товарищи отнесут ваш лут домой, где вы отреспаунитесь на своём спальном мешке. Строительство будет проще, и у вас всегда будет запас еды. Но опасайтесь предательства и мародёров, ведь укрытие, где живут несколько человек, заметить куда проще.

На сегодняшний день продано более 5 миллионов копий Rust и работа над проектом всё ещё продолжается. Благодаря гибкому подходу разработчиков и постепенному развитию большого комьюнити в игре постоянно что-то меняется. Например, если группа, с которой вы объединили усилия, хорошо вооружена, вы можете брать штурмом чужие убежища, как в настоящем шутере. Пожалуй, только инди-команда могла создать проект с такой свободой для игрока.

Firewatch

Это небольшое, потрясающе красивое приключение для тех, кто устал. Игра не потребует от вас умения собственно играть — никаких головоломок и сложных квестов, диких животных и толп врагов. На первый взгляд — просто симулятор парня, сбежавшего от жизни в дикие леса Вайоминга.

Ещё до начала игры вы многое узнаете о Генри. В его личной жизни всё совсем не гладко. Он любит свою жену, они оба ещё достаточно молоды, но у неё уже прогрессирующая деменция. Из подающего надежды учёного она превратилась в беспомощную женщину, не узнающую собственного мужа. Её родственники, всегда недолюбливавшие Генри, забирают её домой в Австралию, а он пытается научиться справляться со своим горем.

Непыльная работа на свежем воздухе выглядит как отличный способ сбежать и обо всём подумать. Но всё будет не так просто. Начинает происходить что-то странное: провода связи обрезаны, в ваш домик на вершине наблюдательного пункта кто-то вломился. Ещё и эта пустая палатка посреди леса, и записки… Вы начинаете поиски и расследование. К счастью, Генри не один — по рации всегда можно связаться с Делайлой.

Firewatch потрясающе психологична. Единственный персонаж, с которым вы взаимодействуете на протяжении всей игры, говорит с вами только по рации. Но вы говорите не только по делу, но и вообще обо всём, и спустя какое-то время Делайлу уже невозможно представлять как набор реплик.

Игра в жанре "броди — созерцай" может оттолкнуть любителей динамики — тех, кто играет ради адреналина. Но это не делает Firewatch хуже — это нишевая инди-игра с душой, замечательными диалогами, проработкой персонажей и невероятной графикой. Цвета в Firewatch одновременно реалистичные и очень своеобразные, благодаря им вы не спутаете игру ни с какой другой. А какой там енот!

The Stanley Parable

Напоследок, пожалуй, одна из самых странных и необычных игр, выходивших в свет. Игра была сделана Дэви Риденом практически в одиночку — на последних стадиях ему помогали программист и композитор. Игра была номинирована BAFTA аж в двух категориях, имела высокие рейтинги с первых дней выхода в Steam и вызвала восторги критиков.

Жанр игры определяют как визуальный роман, но, пожалуй, тут ей будет тесновато. "Это история человека по имени Стенли", — говорит вам в самом начале закадровый голос. И, поверьте, вы будете слышать его ещё какое-то время после того, как выключите игру. Рассказчик будет комментировать всё, что вы делаете, и давать вам прямые указание. Следуя им, вы без труда пройдёте к первой из 19 концовок и вернётесь, чтобы посмотреть, что можно сделать по-другому. И вот тут-то, собственно, и начинается самое интересное. Рассказывать более подробно об игре, избегая спойлеров, невозможно.

Ваш персонаж всю жизнь исполнял инструкции и нажимал на кнопки, но однажды обнаружил, что в офисе совсем никого нет. Куда все делись? Что происходит? The Stanley Parable — это игра, бросающая вызов нашим понятиям о свободе выбора и принятии решения. Каковы границы нашей свободы, что мы можем сделать в мире, где невозможно выйти за определённые границы? А если это нам всё же удастся, то что произойдёт с миром?

The Stanley Parable — одна из тех игр, которые не могли быть созданы крупной студией. Здесь и экспериментальное устройство самой игры, и философски-головоломный сюжет, и периодический слом четвёртой стены. Баги, которые выглядят как авторская задумка, голос рассказчика, с которым вы будете спорить, который будет шутить над вами и бояться вас. Пожалуй, именно The Stanley Parable воплощает дух инди-разработки лучше всего.

Инди-команды очень разные по своему составу. Иногда в них объединяются разработчики и гейм-дизайнеры лучших студий мира, которым стало слишком тесно в корпоративных рамках. Некоторые же состоят из вчерашних студентов, осваивающих инструменты разработки по ходу пьесы. Тем не менее инди-игры вполне в состоянии конкурировать с крупными проектами благодаря новаторскому подходу и экспериментам, которые не всегда могут себе позволить крупные компании. Кроме того, именно инди порой удаётся найти незанятые ниши, понять, что нужно игрокам, и воплотить это с душой. Пожалуй, именно это и составляет суть игры-шедевра: ты никогда не забываешь её, а возвращаешься снова и снова.