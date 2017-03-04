Picstory: Джойстик, который доставили из интернет-магазина спустя 5 лет

В комментариях к посту развернулась жаркая дискуссия о том, какое оборудование имеется в виду. Один из пользователей заметил, что это не столь важно. По его мнению, гораздо важнее то, что такие случаи, похоже, нередки, раз у почтовой службы США есть для этого специальная наклейка. Ему ответили, что на американской почте больше не используют подобные наклейки. Теперь они проставляют штампы.