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Опубликовано 4 марта 2017, 15:30

Picstory: Джойстик, который доставили из интернет-магазина спустя 5 лет

Пользователь Reddit.com, который выложил этот снимок, утверждает, что заказал джойстик для игровой консоли на eBay ещё в 2012 году. Однако товар прибыл к покупателю только через пять лет. Согласно наклейке на конверте, сотрудники американской почты нашли его в "оборудовании, которое считали пустым".

reddit.com

reddit.com

В комментариях к посту развернулась жаркая дискуссия о том, какое оборудование имеется в виду. Один из пользователей заметил, что это не столь важно. По его мнению, гораздо важнее то, что такие случаи, похоже, нередки, раз у почтовой службы США есть для этого специальная наклейка. Ему ответили, что на американской почте больше не используют подобные наклейки. Теперь они проставляют штампы.

imgur.com

imgur.com

А кто-то предположил, что посылку доставлял герой знаменитого вирусного ролика компании FedEx.

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