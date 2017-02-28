На чемоданах. Большой лохотрон космического туризма

Идее космического туризма в этом году исполнится уже пятьдесят лет. За это время в космосе с туристическими целями, зажав в руке смятые билеты и изрядно опустошив банковские счета, побывало 7 (по буквам — С-Е-М-Ь) человек! Поэтому, когда вам начнут рассказывать о том, как люди спят и видят новые способы заработка на своих ближних — не верьте. Человечество даже не нашло способа отправлять людей за линию Кармана (высота — 100 километров от уровня моря) и возвращать их обратно с похудевшими кошельками.

Нет, попытки, конечно, ведутся и новости о возможных (уже в ближайшем будущем, бла-бла-бла) туристических космических полётах заставляют забросивших от скуки даже кокаин долларовых миллионеров то бежать сломя голову собирать космический чемодан, то вновь разбирать его.

Самые ушлые бизнесмены так и вообще уже давно продали билеты. Ещё в 2008 году миллиардер Ричард Брэнсон начал продажи космических турпоездок, устраиваемых его компанией Virgin Galactic на космическом корабле SpaceShipTwo. В 2010 был построен космопорт для будущих путешественников, однако воз и ныне там. Пока ни одного туриста компания не перевезла. Информации о том, сколько билетов стоимостью 250 000 долларов удалось реализовать, нет, но я уверен, что купивших этот тур лохов-путешественников наберётся не одна тысяча.

Всё выше и выше... и выше

С полётами за линию Кармана в ближайшее космическое пространство всё более-менее понятно: компания Blue Origin миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса должна отправить первых квазикосмических туристов уже во втором квартале 2017 года. Ракета-носитель New Shepard уже многократно протестирована и готова, так что тут дело за малым. Скорее всего, сейчас Джефф уже печатает рекламные флаеры и договаривается о скидках в ближайших отелях.

А вот с реальными космическими путешествиями пока не заладилось. Вроде и желающие есть, и деньги имеются, но потока туристических запусков нет. Одна из проблем — это разрыв в поколениях пилотируемых космических аппаратов в США. После закрытия проекта Space Shuttle работа над пилотируемым космическим кораблём ведётся до сих пор. Уже сразу три компании разрабатывают его: SpaceX, Lockheed и Boeing. Процесс длится более пяти лет, а конца разработкам пока не видно.

Возить же астронавтов на "Союзах" тоже не очень получается. Отправлять их на МКС глупо. Будут бродить по отсекам в поисках достойного занятия, как "мерикосы, япошки, пруссаки" по Исаакию, да мешать работать космонавтам. И вообще, все космические туристы, летавшие на МКС, были не в восторге от пребывания в небольшом замкнутом пространстве станции.

Казалось бы — тема закрыта. Но тут как гром среди ясного неба прозвучало аж два предложения совершить заманчивое космическое путешествие. Причём не просто так, а с облётом Луны. Увидеть Луну и... вернуться обратно.

The Moon or There and Back Again

Первый ход сделали, как водится, наши. РКК "Энергия" предложила слетать вокруг Луны на "Союзе" в 2022 году. Схема будет двухпусковая, одним запуском на орбиту выводится корабль "Союз", а вторым — разгонный блок ДМ с дополнительным герметичным отсеком. Они стыкуются, далее блок ДМ обеспечивает импульс для облёта Луны.

Что же, хлопаем пиарщикам "Энергии" стоя! Лететь можно уже практически завтра или даже успеть стартовать сегодня после работы. Всего-то делов: осуществить хотя бы раз для теста полёт по двухпусковой схеме, доделать разгонный блок ДМ, обеспечить в "Союзе" мощную теплозащиту, дальнюю радиосвязь, управление спуском в атмосфере со второй космической скоростью и прочие изменения. Я так понимаю, что мы ещё успеем в перерыве поболтать.

Самое весёлое, что заявляет об этом РКК "Энергия", которая создаёт космический корабль "Федерация" уже с 2006 года. Да, долгих одиннадцать лет мы, собрав волю в кулак, не можем доделать чрезвычайно важный корабль, от которого зависит будущее всей российской космонавтики. Но уже через пять лет готовы отправлять туристов к Луне по двухпусковой схеме. Главное ведь — захотеть!

Лунная призма, дай мне силы!

Не успели мы собрать багаж, чтобы лететь к Луне с "Энергией", как ещё более крутое предложение поступило от Илона Маска. Компания SpaceX намерена в конце 2018 года отправить в недельный полёт вокруг Луны двоих космических туристов (уж не про Трампа ли с Меланьей речь?). 2018-й — это по космическим меркам не просто завтра, а уже почти сейчас.

Полёт будет совершён на корабле Dragon 2 (Crew Dragon) с помощью тяжёлой ракеты-носителя Falcon Heavy. Первые полёты как Dragon 2, так и Falcon Heavy запланированы на 2017 год. Хочется напомнить, что Falcon Heavy разрабатывается с 2011 года. Первый запуск предполагался в 2013 году.

То есть четыре года отставания — это ничего. Если в 2017-м удастся запустить его удачно, то уже спустя год на сырой тяжёлой ракете два космических неудачника рванут навстречу Луне. Так, что ли? Хотя деньги уже заплачены, чего бы и не рискнуть.

В обоих случаях просто ужасает попытка сделать всё как можно быстрее и в темпе вальса отправить в космос хоть кого-нибудь. Всё это усугубляется общемировыми тенденциями по срыву сроков создания пилотируемых космических кораблей. К чему такая спешка? Хочется стать первыми? Давайте сначала разберёмся с общей аварийностью, проведём пробные полёты, а уже потом начнём вешать на сайте баннеры: "До Луны, недорого. Вылет завтра. 7/8. Трансфер до космодрома. Всё включено."

Вместо послесловия

Иногда лучше молчать, чем заявлять нереальные сроки. История не выносит сослагательного наклонения и терпеливо хранит интервью Илона Маска от 2007 года, как раз после получения им титула "Предприниматель года". После этих слов и добавлять ничего не хочется. Можно спокойно разбирать чемоданы и ждать.