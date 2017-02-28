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Опубликовано 28 февраля 2017, 15:20

Разработчики For Honor загладят свою вину за простой серверов

Студия Ubisoft в очередной раз не выдержала наплыва пользователей. Из-за этого серверы компании перестали функционировать.

Фото: &copy; Ubisoft

Фото: © Ubisoft

В прошедшие выходные серверы компании Ubisoft в очередной раз отказали. Произошло это из-за большого наплыва пользователей, которые хотят играть в For Honor.

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Ubisoft готовит сюрприз для игроков в For Honor

Фото: © Ubisoft

Серверы были недоступны от нескольких минут до четырёх часов. В качестве компенсации разработчики подтвердили, что все игроки уже в эти выходные получат статус чемпиона. Бонус получит каждый игрок, который приобрёл игру в период с 13 по 26 февраля.

Статус чемпиона продлится три дня — с 3 по 5 марта. Он даёт ряд бонусов, благодаря чему можно будет увеличить получаемый опыт.

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Сергей Сурепин
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