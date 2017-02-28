Разработчики For Honor загладят свою вину за простой серверов

В прошедшие выходные серверы компании Ubisoft в очередной раз отказали. Произошло это из-за большого наплыва пользователей, которые хотят играть в For Honor.

Серверы были недоступны от нескольких минут до четырёх часов. В качестве компенсации разработчики подтвердили, что все игроки уже в эти выходные получат статус чемпиона. Бонус получит каждый игрок, который приобрёл игру в период с 13 по 26 февраля.