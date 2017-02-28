Разработчики For Honor загладят свою вину за простой серверов
Студия Ubisoft в очередной раз не выдержала наплыва пользователей. Из-за этого серверы компании перестали функционировать.
В прошедшие выходные серверы компании Ubisoft в очередной раз отказали. Произошло это из-за большого наплыва пользователей, которые хотят играть в For Honor.
Ubisoft готовит сюрприз для игроков в For Honor
Серверы были недоступны от нескольких минут до четырёх часов. В качестве компенсации разработчики подтвердили, что все игроки уже в эти выходные получат статус чемпиона. Бонус получит каждый игрок, который приобрёл игру в период с 13 по 26 февраля.
Статус чемпиона продлится три дня — с 3 по 5 марта. Он даёт ряд бонусов, благодаря чему можно будет увеличить получаемый опыт.