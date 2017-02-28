Microsoft анонсировала новый игровой сервис Xbox Game Pass

Разработчики представили Xbox Game Pass — сервис, позволяющий пользователям получить доступ к более чем сотне игр по подписке.

Сервис Xbox Game Pass откроет пользователям полноценный доступ к огромному количеству игр с Xbox 360 и Xbox One. Запуск сервиса запланирован на весну 2017 года.

Сотни игр будут доступны по подписке для Xbox One

По информации Microsoft, библиотека игр будет ежемесячно пополняться. В неё преимущественно входят проекты, выпущенные в 2015 году и ранее. Среди них будут Mad Max, Halo 5, Saints Row IV и другие.

Сервис Xbox Game Pass будет доступен на Xbox One и Windows 10. На консоли можно будет запускать некоторые игры с Xbox 360 благодаря режиму обратной совместимости.

Ряд игр будут изымать из библиотеки каждый месяц. Каждую игру разрешено будет загрузить для работы в офлайн-режиме не дольше, чем на 30 дней. Также обладатели подписки получат скидки на новые игры (до 20 процентов) и дополнения (до 10 процентов). Для доступа к играм Game Pass наличие подписки Xbox Live Gold не обязательно, однако её владельцам будет открыт доступ к многопользовательскому режиму.