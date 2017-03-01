А может, не так страшен Ким, как его малюют?

Спецслужбы Южной Кореи регулярно снабжают СМИ леденящими кровь новостями о своём северном соседе. То одного министра расстреляли из крупнокалиберного пулемёта за "неуважение", т.е. сон на совещании, то пятерых генералов госбезопасности казнили из зенитного орудия за "лживые доклады", которые не понравились вождю. При этом, по сообщению "секретного источника", главу службы госбезопасности за взятки и пытки задержанных всего лишь увольняют, подчёркивая лицемерие власти: ведь главный контрразведчик — хороший друг Ким Чен Ына.

Не стоит и обсуждать дикие истории, в которых рассказывается о том, что северокорейских школьников заставляют собирать сигаретные пачки и приносить их в специально оборудованные пункты, где из них удаляют фольгу для изготовления из обрезков высококачественной защиты от спутников США.

Возникает стойкое ощущение, что очередную "секретную информацию" вбрасывают только для того, чтобы тема Северной Кореи оставалась в информационном поле, чтобы банально не забывалась. Ведь интереснее почитать о сумасбродном Киме, чем о кризисе власти в соседнем Сеуле, мошенничестве соратницы президента РК и связях крупнейших корпораций страны с политической элитой. Только не понятно, по какой причине спецслужбы так бедны на выдумку — вся их фантазия ограничивается историями с расстрелами, которые уже, честно говоря, приелись.

Совсем замечательно на фоне кровожадного вождя выглядит история с покупкой земли, принадлежащей южнокорейской Lotte Group, для размещения на ней американской системы ПРО THAAD. Операция с землёй, кстати, привела к экономическим санкциям со стороны Китая, но это, видимо, не так пугает руководство Южной Кореи, как оголтелый Ким со своим ядерным арсеналом.

Но это только одна сторона вопроса. Думаю, не следует забывать, что Северная Корея не единственная страна в мире, где применяют смертную казнь. В соседнем Китае наверняка казнят больше и чаще. Северная Корея также не единственное в мире государство, которое испытывает ядерное оружие, не предупреждая об этом мировое сообщество, а просто ставя его перед фактом. Соответственно, можно предположить, что с точки зрения интересов государства логика политического и военного руководства ясна и оправданна.

А может есть и третий вариант: самой Северной Корее выгоден имидж импульсивного и непредсказуемого государства и оно не реагирует на выпады СМИ. В это верится ещё и потому, что в случае необходимости северокорейский вождь за словом в карман точно не полезет. Он ведь может отправить президента США "паковать чемоданы побыстрее", не боясь последствий и продолжать своё любимое дело — испытывать ядерное оружие назло врагам.