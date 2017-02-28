Российские спасатели вернулись в Москву, завершив гуманитарную операцию в Чили
МЧС России завершило операцию по оказанию помощи Чили в борьбе с природными пожарами. Сегодня российские спасатели вернулись в Москву. Заместитель командира авиационной эскадрильи самолётов Ил-76 Владислав Подобный рассказал Лайфу, что чилийцы благодарили российских спасателей за проделанную работу.
— Самое яркое впечатление осталось от общения с чилийцами — порядочные люди. Помогали во всём организовывать нашу работу. Она сложная, но мы к ней привыкли. Там мы столкнулись с самолётом, который называют супертанкером. Он берёт воды больше, но его работа менее эффективна, чем у нашего самолёта. Потому что там много приспособлений, которые усложняют эту работу. И сами чилийцы говорили, что наш самолёт лучше и эффективнее, — сказал пилот.
Стоит отметить, что с момента начала работы в Чили самолётом российские спасатели совершили 41 вылет, во время этих вылетов произведено 80 сливов. Всего на очаги пожаров сброшено свыше 1700 тыс. литров воды. Благодаря работе авиации не допущено распространения огня в сторону 17 населённых пунктов, в которых проживают около 900 тысяч человек.