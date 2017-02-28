— Самое яркое впечатление осталось от общения с чилийцами — порядочные люди. Помогали во всём организовывать нашу работу. Она сложная, но мы к ней привыкли. Там мы столкнулись с самолётом, который называют супертанкером. Он берёт воды больше, но его работа менее эффективна, чем у нашего самолёта. Потому что там много приспособлений, которые усложняют эту работу. И сами чилийцы говорили, что наш самолёт лучше и эффективнее, — сказал пилот.