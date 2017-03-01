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Опубликовано 1 марта 2017, 06:12

Грядущее дополнение для Hearthstone добавит в игру новый тип карт

Кадр видео &ldquo;Ролик дополнения &laquo;Экспедиция в Ун&rsquo;Горо&raquo;&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “Ролик дополнения «Экспедиция в Ун’Горо»”. Скриншот © L!FE

Blizzard анонсировала очередное дополнение для карточный игры Hearthstone, которое получило название "Экспедиция в Ун'Горо".

"Экспедиция в Ун'Горо" добавит в Hearthstone 135 новых карт существ и заклинаний. Часть новых карт будет динозавроподобными монстрами.

В игре появятся особые карты, дающие игроку задания: например, сыграть несколько карт определённых существ. "Задания" относятся к классу легендарных, стоят одну единицу маны и доступны для использования в любой момент матча. За выполнение указанного условия игрок сможет призвать сильное существо, Амару. Она стоит 5 единиц маны, обладает 8 единицами атаки и здоровья. Кроме того, боевой клич Амары устанавливает здоровье игрока на 40 единиц.

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Анонсировано новое дополнение для Hearthstone

Скриншот © L!FE

Разработчики расскажут подробнее о новых картах 17 марта, а выход дополнения запланирован уже этой весной.

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Станислав Погорский
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