Грядущее дополнение для Hearthstone добавит в игру новый тип карт

"Экспедиция в Ун'Горо" добавит в Hearthstone 135 новых карт существ и заклинаний. Часть новых карт будет динозавроподобными монстрами.

В игре появятся особые карты, дающие игроку задания: например, сыграть несколько карт определённых существ. "Задания" относятся к классу легендарных, стоят одну единицу маны и доступны для использования в любой момент матча. За выполнение указанного условия игрок сможет призвать сильное существо, Амару. Она стоит 5 единиц маны, обладает 8 единицами атаки и здоровья. Кроме того, боевой клич Амары устанавливает здоровье игрока на 40 единиц.