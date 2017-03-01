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Регион
Опубликовано 1 марта 2017, 05:33

В Minecraft ежемесячно играют больше 55 миллионов человек

Фото: &copy; EAST NEWS

Фото: © EAST NEWS

Студия Mojang поделилась новой статистикой о популярности игры Minecraft на всех доступных платформах.

Согласно сообщению от официального Twitter-аккаунта Mojang, в "песочницу" Minecraft ежемесячно играют более 55 миллионов человек по всему миру. При этом не сообщается, какая часть аудитории приходится на каждую из доступных платформ.

Суммарные продажи Minecraft, в свою очередь, превысили 122 миллиона копий. Эта цифра учитывает все регионы и платформы, на которых вышел хит от Mojang.

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Каждый месяц в Minecraft играют более 55 миллионов человек

Фото: © EAST NEWS

Также сообщается, что продажи Minecraft на мобильных платформах превысили аналогичные показатели у PC и консолей вместе взятых — такая ситуация наблюдается во всех регионах, кроме Латинской Америки.

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Станислав Погорский
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