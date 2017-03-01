В Minecraft ежемесячно играют больше 55 миллионов человек

Студия Mojang поделилась новой статистикой о популярности игры Minecraft на всех доступных платформах.

Согласно сообщению от официального Twitter-аккаунта Mojang, в "песочницу" Minecraft ежемесячно играют более 55 миллионов человек по всему миру. При этом не сообщается, какая часть аудитории приходится на каждую из доступных платформ.

... We didn't calculate how many of you in the conga line would be going for a swim. Pack your snorkel! pic.twitter.com/trDqqDbgI2 — Minecraft (@Minecraft) 27 февраля 2017 г.

Суммарные продажи Minecraft, в свою очередь, превысили 122 миллиона копий. Эта цифра учитывает все регионы и платформы, на которых вышел хит от Mojang.

Каждый месяц в Minecraft играют более 55 миллионов человек Фото: © EAST NEWS