Авторы Gears of War и Unreal Tournament работают сразу над шестью играми

В интервью VentureBeat креативный директор Epic Games Дональд Мастард рассказал, что команды Epic Games сейчас занимаются сразу шестью играми.

Первая из них — это MOBA-подобная мультиплеерная игра Paragon. Она доступна бесплатно на PC и PS4 и уже сейчас насчитывает 800 тысяч активных игроков. По словам Мастарда, разработчики прогнозируют, что эта цифра будет только расти.

На этом мультиплеерные проекты компании не заканчиваются. Epic также занята поддержкой бесплатной Unreal Tournament для PC — разработчики активно сотрудничают с создателями пользовательских модификаций. В будущем состоится релиз экшена Fortnite для PC, в котором игроки будут не только стрелять, но строить различные механизмы и изучать мир игры.