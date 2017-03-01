Авторы Gears of War и Unreal Tournament работают сразу над шестью играми
Студия Epic Games, прославившаяся серией шутеров Gears of War, сейчас занята шестью разными проектами.
В интервью VentureBeat креативный директор Epic Games Дональд Мастард рассказал, что команды Epic Games сейчас занимаются сразу шестью играми.
Первая из них — это MOBA-подобная мультиплеерная игра Paragon. Она доступна бесплатно на PC и PS4 и уже сейчас насчитывает 800 тысяч активных игроков. По словам Мастарда, разработчики прогнозируют, что эта цифра будет только расти.
На этом мультиплеерные проекты компании не заканчиваются. Epic также занята поддержкой бесплатной Unreal Tournament для PC — разработчики активно сотрудничают с создателями пользовательских модификаций. В будущем состоится релиз экшена Fortnite для PC, в котором игроки будут не только стрелять, но строить различные механизмы и изучать мир игры.
Epic Games занята сразу шестью играми
Не обделяет вниманием компания и мобильные устройства. Совместно с компанией Джей Джей Абрамса Bad Robot ведётся разработка мобильной Spyjinx. Также на мобильных устройствах помимо PC выйдет мультяшная тактическая RPG Battle Breakers.
Наконец, в Epic не забывают о научно-фантастическом экшене Robo Recall, который создаётся специально для шлемов виртуальной реальности. С этой игрой, по словам Мастарда, Epic Games намерена создать нечто, что может существовать только на платформе VR.
Текущая разносторонность Epic Games является отражением новой политики компании делать игры для своих поклонников, а не подчиняться указке издателей.