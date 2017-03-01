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Опубликовано 1 марта 2017, 07:46

Авторы ARK: Survival Evolved будут платить создателям модов

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/arkdeutschland

Фото: © facebook.com/arkdeutschland

Разработчики симулятора выживания ARK: Survival Evolved решили мотивировать игроков деньгами на создание модов для игры.

Начиная со следующей недели Studio Wildcart запустит регулярный конкурс пользовательских модификаций для ARK: Survival Evolved. Каждый месяц будет отбираться 15 лучших работ, а их авторы получат по 4 тысячи долларов.

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Авторы ARK: Survival Evolved будут ежемесячно вознаграждать авторов лучших модов реальными деньгами

Фото: © facebook.com/arkdeutschland

Таким образом разработчики хотят поощрять игроков, для которых создание модов — любимое хобби, обычно не приносящее прибыли. Теперь у таких энтузиастов будет больше мотивации порадовать игроков достойными творениями.

Сами моды будут распространяться для всех игроков бесплатно.

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Станислав Погорский
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