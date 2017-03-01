Авторы ARK: Survival Evolved будут платить создателям модов
Фото: © facebook.com/arkdeutschland
Разработчики симулятора выживания ARK: Survival Evolved решили мотивировать игроков деньгами на создание модов для игры.
Начиная со следующей недели Studio Wildcart запустит регулярный конкурс пользовательских модификаций для ARK: Survival Evolved. Каждый месяц будет отбираться 15 лучших работ, а их авторы получат по 4 тысячи долларов.
Авторы ARK: Survival Evolved будут ежемесячно вознаграждать авторов лучших модов реальными деньгами
Фото: © facebook.com/arkdeutschland
Таким образом разработчики хотят поощрять игроков, для которых создание модов — любимое хобби, обычно не приносящее прибыли. Теперь у таких энтузиастов будет больше мотивации порадовать игроков достойными творениями.
Сами моды будут распространяться для всех игроков бесплатно.