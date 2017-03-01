Видеокарта GeForce GTX 1080 Ti представлена официально

Новинка обладает запасом производительности для игры в разрешении 5К, так что может соперничать с Titan X Pascal.

На выставке GDC 2017 компания NVIDIA представила миру один из самых производительных GPU — GeForce GTX 1080 Ti. Он обладает 3584 ядрами CUDA, 224 блоками выборки текстур, 88 блоками растеризации и комплектуется 11 Гбайт видеопамяти GDDR5X с пропускной способностью до 11Гбайт/с. Такой набор даёт до 35% прироста производительности по сравнению с GTX 1080.

Частота видеочипа составляет 1528 МГц, а память работает на частоте 11 206 МГц при 352-разрядной шине. С полученными характеристиками новинка сможет конкурировать даже с флагманским Titan X Pascal, но стоить будет всего $699 и поступит в продажу на следующей неделе. Также стоит отметить, что после анонса снизилась официальная цена обычных GTX1080: теперь она составляет всего $499.